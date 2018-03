Al cinema con tre euro grazie alla Regione: martedì l'ultimo appuntamento

TREVISO Ultimo appuntamento del mese, martedì 27 marzo a Treviso e provincia con le proiezioni a tre euro de “La Regione ti porta al cinema con tre euro”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Programmazione da Oscar al Multisala Corso che propone, alle 17.30 e alle 20.00, “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh, con Frances McDormand miglior attrice protagonista e Sam Rockwell, miglior attore non protagonista agli Oscar 2018. La serata prosegue poi alle 22.00, con “Ricomincio da noi” (Commedia - Gran Bretagna, 2017, 110’) di Richard Loncraine, esilarante commedia sentimentale sul "non è mai troppo tardi". Sempre a Treviso il Multisala Edera risponde mettendo in programmazione, alle 17.40, 20.15 e 22.05, “Petit Paysan - Un eroe singolare” di Hubert Charuel, vincitore nel 2018 del Premio César nelle categorie migliore opera prima, migliore attore e migliore attrice non protagonista.

In provincia, il cinema Cristallo di Oderzo punta sul genio cinematografico di Woody Allen proiettando, alle 20.00 e alle 22.00, “La ruota delle meraviglie”. Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti di Coney Island. Due le opere in cartellone questa settimana al multisala Italia di Montebelluna. Alle 15.40, 18.35 e 21.30 inizia la proiezione di “The Square” di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro nel 2017 al Festival di Cannes. Protagonista del film è Christian, curatore di un importante museo di arte contemporanea di Stoccolma, nonché padre amorevole di due bambine. In alternativa, alle 15.30, 19.45 e 22.05 si può scegliere “C'est la vie - Prendila come viene” di Eric Toledano e Olivier Nakache. Il film segue tutte le fasi, dall'organizzazione alla festa di matrimonio, attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale in una lunga giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate. Il Multisala Georges Melies di Conegliano infine offre, alle 18.00 e 20.30, la visione a tre euro di “Maria Maddalena” di Garth Davis, un ritratto autentico e umano di una delle più enigmatiche e incomprese figure spirituali della storia. I film a tre euro della Regione riprenderanno nel mese di maggio mentre ad aprile si potrà continuare ad andare al cinema a prezzo ridotto grazie al ritorno dell'iniziativa Cinemadays, che proporrà gli ingressi a tre euro in tutti i cinema d'Italia e non solo in quelli del Veneto. Non ci resta che augurarvi una buona visione.