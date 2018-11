In Veneto un mese di film a 3 euro grazie alla Regione

Ritornano a partire da martedì 6 novembre nelle sale cinematografiche di Treviso e provincia gli appuntamenti con “La Regione ti porta al cinema con tre euro - I Martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie e dall’associazione generale italiana dello Spettacolo delle Tre Venezie.

Dopo il successo di pubblico registrato nei mesi di marzo e maggio, anche per il mese di novembre gli appassionati di cinema potranno recarsi ogni martedì nelle sale cinematografiche Fice aderenti all’iniziativa per godere di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro. A inaugurare il mese di novembre sarà il multisala Corso alle 17.30 e alle 20 con il film “Il Primo Uomo” di Damien Chazelle, opera che narra l’avvincente storia della prima missione della Nasa sulla Luna, focalizzandosi sulla figura di Neil Armostrong. Rimanendo in città, il multisala Edera propone, alle 17.30, 20.15 e 22.05, “Resta con Me” di Baltasar Kormákur.

In provincia, nel cartellone del cinema Cristallo di Oderzo troviamo, alle 20 e alle 22, “L'Affido - Una storia di violenza” di Xavier Legrand. Dopo il divorzio da Antoine, Myriam cerca di ottenere l’affido esclusivo di Julien, il figlio undicenne. Il giudice assegnato al caso decide però per l’affido congiunto. Ostaggio di un padre geloso e irascibile, Julien vorrebbe proteggere la madre dalla violenza fisica e psicologia dell’ex coniuge. Ma l’ossessione di Antoine è pronta a trasformarsi in furia cieca. A Conegliano, la programmazione del multisala Georges Melies offre a tre euro la visione, alle 18 e alle 21 di “A Star Is Born” diretto da Bradley Cooper con una strepitosa Lady Gaga. Appuntamento pomeridiano, infine, al multisala Verdi di Vittorio Veneto con la proiezione, alle 17.30, di “Un affare di famiglia” di Kore'eda Hirokazu, Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes. Ogni settimana sarà possibile verificare quali saranno i film in programmazione a tre euro sul sito internet www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet App al Cinema. Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di multisala il pubblico è invitato a verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.