I Finley tornano in tour per l'estate: un concerto anche nella Marca

Si è concluso venerdì scorso un mini tour primaverile che ha visto i Finley tornare sui palchi dei principali club italiani ma la band di "Diventerai una star" non accenna a fermarsi, anzi, è pronta a ripartire con tante nuove date estive, in costante aggiornamento.

Tra queste, il 13 giugno la band sarà ospite dell'Hi-Fi Music Festival, un nuovo evento pronto ad animare l'estate asolana con tanti concerti. I Finley saranno tra gli ospiti della rassegna, pronti a presentare al pubblico trevigiano il loro nuovo album registrato dal vivo. Venerdì 17 maggio sarà pubblicata in tutti i digital store "We Are Finley", una raccolta dei migliori brani della band, registrati dal vivo. Il live album, in pre-order su Music First, contiene anche un nuovo inedito dal titolo San Diego, canzone che qualche fortunato fan della band ha già avuto occasione di ascoltare durante le sessioni in studio da loro organizzate. Nel 2018, dopo la pubblicazione dell’ultimo album di inediti, Armstrong, i Finley hanno attraversato l’Italia con oltre 50 concerti, raccogliendo un successo dopo l’altro e coronando il tutto con un incredibile sold out all’Alcatraz di Milano, uno dei luoghi a cui possono dirsi assolutamente più affezionati. Le riprese effettuate durante questa data, infatti, sono diventate le immagini del nuovo video ufficiale di Diventerai una star, storico successo della band, contenuto nella raccolta.

Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso), si sono conosciuti tra i banchi di scuola e hanno debuttato nel 2006 con il singolo e omonimo album Tutto è possibile (EMI). In meno di un anno, grazie alla collaborazione stretta con Barley Arts, si sono esibiti sui più grandi palchi di tutta Italia con oltre 80 concerti. Ora, in occasione dell’uscita del loro primo disco live, la band ha affermato: «We Are Finley ha un obiettivo ambizioso, quello di teletrasportarvi davanti al nostro palco, a qualche metro da noi, facendovi vivere e vedere il nostro show, non soltanto ascoltare. Siamo riusciti a racchiudere all'interno di questo disco tutta l’energia di un nostro concerto. Chi è già stato a un nostro live potrà rivivere le stesse emozioni, mentre chi non l’ha ancora fatto finalmente potrà capire cosa significa».