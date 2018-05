Flixbus sostiene la cultura: biglietti scontati per chi andrà al museo in autobus

TREVISO In occasione della Giornata Iìinternazionale dei musei di venerdì 18 maggio, FlixBus ha deciso di promuovere l'iniziativa "Sosta al museo" con cui punta a premiare la sete di conoscenza degli italiani e la scelta di una mobilità green per raggiungere musei e mostre d’arte.

L’iniziativa nasce dalla presa di coscienza del disinteresse e della noncuranza per le attività culturali mostrati dagli italiani negli ultimi anni. Secondo l’ultima indagine Istat, infatti, musei e mostre sarebbero disertati dal 67% della popolazione. La disaffezione, spiega l'Istat, si diffonde già a partire dai 20 anni e raggiunge il suo picco tra gli ultra settantenni (86,9%), siano essi donne o uomini. Sempre l’Istat dichiara che per sette italiani su dieci il museo resta un grande sconosciuto. Un ostacolo spesso costituito dell'impossibilità a partecipare agli eventi culturali del Paese: il tasso di disaffezione tocca il 77,7% nelle regioni del Sud, che patiscono maggiormente il gap infrastrutturale.

Con la sua nuova iniziativa FlixBus vuole però incentivare la voglia di cultura degli italiani. "Sosta al museo" è un progetto rivolto a tutti coloro che in tutta Italia utilizzeranno l’autobus verde per raggiungere i musei del Belpaese nella Giornata internazionale dei musei. Per ottenere il voucher omaggio, i passeggeri dovranno inviare all'indirizzo mail sostalmuseo@flixbus.it una foto del biglietto del museo visitato venerdì 18 maggio, insieme ai seguenti dati: nome, cognome, numero di prenotazione e indirizzo mail utilizzato per effettuare la prenotazione del viaggio FlixBus. In questo modo i clienti potranno ricevere uno speciale buono sconto da spendere su tutti i collegamenti del suo network europeo. Un'iniziativa che Andrea Incondi, Country Manager di FlixBus Italia ha commentato con queste parole: "Siamo convinti che i musei, come il viaggio, rappresentino un importante strumento di scambio e di arricchimento culturale. Per questo, in qualità di azienda di mobilità, crediamo sia importante che i nostri autobus diventino il connettore di un patrimonio sparso su tutto il territorio nazionale, stimolando e avvicinando istanze culturali distanti fra loro. La valorizzazione del territorio italiano e l’accesso alla cultura è per noi fondamentale; per questo, siamo impegnati in diverse attività per stimolare, tra i giovani e non solo, la conoscenza del patrimonio culturale del nostro territorio".