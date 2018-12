Colori d'inverno, mercatini di Natale a Follina nel week end

Dopo il successo del primo weekend, l’8-9 Dicembre continua la XV edizione di “Colori d’Inverno”, l’atmosfera natalizia vi accoglierà e vi accompagnerà, fra luci, addobbi, profumi e colori della tradizione locale, lungo i vicoli del centro storico di Follina, uno dei Borghi più belli d’Italia. Musiche natalizie, arpisti, giullari e artisti di strada vi guideranno nella vostra visita mentre simpatici elfi qua e là faranno capolino rendendo ancor più magica la vostra permanenza. I visitatori potranno ammirare il grande albero di Natale, interamente costruito dai nostri volontari,con materiale di riciclo, posto ai piedi dell’Abbazia cistercense, vi darà il benvenuto e vi sentirete accolti da un caldo abbraccio natalizio. Fra gli oltre 100 espositori, artigiani e hobbisti troverete sicuramente qualche dono per i vostri cari. Continua la vendita del vischio, il ricavato sara interamente devoluto per la ricostruzione della meravigliosa opera della natura quale erano i Serrai di Sottoguda nel comune di Rocca Pietore. Speriamo sia veramente di buon auspicio per la rinascita di Rocca Pietore e della sua gente

Il programma di Colori d’Inverno, i Mercatini di Natale a Follina è molto vario e prevede l’alternanza di eventi culturali come le visite guidate al territorio circostante, l'intrattenimento per bambini, le mostre, gli appuntamenti musicali dal vivo che comprendono anche le melodie del Natale, gli spettacoli per famiglie con i giocolieri e i suonatori di strada oltre ai ricchi stand gastronomici con specialità tipiche del Natale. Qui troverete anche la nostra tazza in ceramica “Colori d’Inverno” da richiedere, come da tradizione, sorseggiando le bevande calde.

Mostre e non solo

L’Abbazia: scrigno di cristianità tra simboli religiosi, astrali e misteriosi

Organizzato da Ufficio Turistico Follina

Sabato 1 dicembre ore 16.00 visita guidata con esperto all’antica Abbazia Cistercense di Santa Maria di Follina. Ritrovo Ufficio Turistico di Follina - Info e prenotazioni: tel. 0438 970350 0438.971666 Cell. 3391329568

Trekking Urbano alla scoperta di Follina “Borgo D’Italia”

Organizzato da Ufficio Turistico Follina

Domenica 9 dicembre ore 9.30 Ritrovo Ufficio Turistico di Follina

Info e prenotazioni: tel. 0438 970350 0438.971666 Cell. 3391329568

Mostra Personale “Frammenti” i disegni di Sara Teo Palazzo barberis

Mostra Fotografica

“Follina... sguardi sul passato”

Abbazia di Follina dal 1 al 20 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 Inaugurazione 1 dicembre ore 17.00

Presentazione del libro

“Dolci Montagne” di Danilo Stramare

Letture a cura di Monica Stella

Coordinamento immagini di Carlo Stramare

Sabato 8 dicembre ore 16.30 Presso Biblioteca di Follina

Mostra “I Santini della collezione Mario Tasca” Via Pallade 7

Laboratori di lettura e animazione

La natura dentro un libro. Letture e laboratorio di manipolazione della creta.

La notte dell’attesa. Letture e laboratorio a tema

Letture sotto l’albero. Racconti di natale e laboratorio manuale per costruire una lanterna da accendere la notte della vigilia.

8-9 dicembre - Palazzo Barberis dalle ore 10.30

Intrattenimento

8 dicembre - dalle ore 16.30 Via Pallade

Musica Live con I FINGERS the musico f Sting&Police

Presso stand del Comitato Festeggiamenti FBP

IL NATALE ARRIVA ARPEGGIANDO “Spettacolo itinerante dedicato alla magia del Natale, con le più belle carole interpretate dalla voce di Claudia Murachelli e la sua “arpetta” Versione “fantasiosa”, Claudia Murachelli soprano ed arpa celtica; “Un piccolo elfo e la sua arpa vi aspettano per uno spettacolo musicale dedicato alle più belle carole natalizie di tutto il mondo”

IL RIMATTORE Un’esilirante Giullarata contemporanea in rima estemporanea dove il pubblico è artista protagonista, dove lo spettatore inventa e diventa copione

JOSEF Suonatore ambulante con tradizionale organetto di Barberia (a rulli di carta perforata) e teatrino meccanico con figure in movimento