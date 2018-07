Nel fine settimana l'evento che premia i migliori vini della zona Piave-Livenza

FONTANELLE Oltre 200 etichette di 70 aziende del territorio questi i numeri della 48a edizione de La Mostra del Vino organizzata della Pro Loco di Vallonto frazione di Fontanelle. Quello in arrivo sarà un fine settimana all'insegna di musica, artigianato e motori accompagnato da i migliori vini dell'alta Marca Trevigiana. Da non perdere anche l’appuntamento con Motori di…vini, motoraduno giunto ormai alla settima edizione che domenica 29 luglio a partire dalle 9:30 solcherà le strade dei vicini paesi per concludersi in Cantina e rientrare a Vallonto per il tradizionale spiedo.

Una 48a mostra dei vini che premia con 33 medaglie d'oro le migliori etichette tra i vini della zona Piave-Livenza DOC, IGT e Vini da Tavola valutati con un punteggio superiore a 84 punti dalla Commissione Associazione Enologi – Enotecnici Italiani della Sezione Veneto Centro-Orientale. Ad aggiudicarsi invece il diploma di merito i vini che avranno raggiunto un punteggio da 80 a 84 punti su 100. Un evento che spegnerà i fornelli da lunedì a giovedì, per riaprire per il gran finale da venerdì 3 a lunedì 6 agosto. Alla regia un team di 150 volontari della Pro Loco che continuano, grazie alla dovuta formazione di sicurezza, a proporre una forte e indispensabile funzione di promozione per il territorio, punto di forza otre all'ottima selezione di vini la costata alla griglia.



Un evento che assieme ad altri 12 appuntamenti compone il cartellone Malanotte d’Estate la rassegna promossa da Unpli Treviso che evidenzia le eccellenze delle terre del Piave. Tutte le informazioni su www.malanottedestate.tv.