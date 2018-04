What the food?! Il Food Truck Festival della degustazione gourmet da strada

CASTELFRANCO VENETO La terza edizione di “What the food?! Food Truck Festival” è ricca di novità: accanto ai consueti camioncini del cibo ci sarà una nuova area divertimenti con la ruota panoramica, una zona riservata agli animali da compagnia con cibo e acqua anche per loro e tanti nuovi spettacoli per grandi e piccini. Continua il successo del festival che, quest’anno, durerà anche di più: cinque giorni, dal 27 aprile all’1 maggio. “L’obiettivo e la qualità culinaria non cambiano” - avvisano gli organizzatori Eugenio Azzolini e Simone Cecchin - “per questa edizione abbiamo mantenuto inalterata la selezione dei furgoncini e abbiamo rivisto solo la logistica e la proposta di intrattenimenti.” Durante le degustazioni infatti sarà possibile assistere agli spettacoli degli artisti di strada, dei prestigiatori e dei concerti delle band di vari generi musicali. Sono previsti anche dei momenti di cooking show, tenuti da Fabio Cattapan, Stefano Rossi, Alex Palma e Stefano Biasibetti, tutti chef attivi con i loro ristoranti nel territorio castellano. Per i più piccoli ci saranno dei laboratori di creazione artistica dedicata al tema del cibo, organizzati dalla Cooperativa Jonathan.

Ad accompagnare le prelibatezze che ogni food truck preparerà con i prodotti tipici locali di ogni regione d’Italia, ci sarà una selezione di birre artigianali e vini. L’ingresso sarà libero e gratuito e sarà possibile raggiungere l’Ex Foro Boario, dove si terrà il festival, con il servizio di bus navetta. “Ogni anno ci aspettiamo sempre di più e ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa. Oltre a esaltare le specialità della gastronomia, vogliamo completare l’offerta con divertimenti e spettacoli per grandi e piccini. Per questa edizione abbiamo pensato anche ai nostri amici animali, avremo dei momenti di addestramento cani e il servizio di dog bar. Insomma ce n’è per tutti!”.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Castelfranco in collaborazione con l’Assessore alle Attività Produttive Marica Galante.

FOOD TRUCK IN SINTESI

L’idea 20 food truck troveranno spazio per tre giorni a Castelfranco Veneto (Ex Foro Boario), avvicinando il grande pubblico alla qualità delle materie prime provenienti da ogni regione d’Italia.

Chi siamo: Eugenio Azzolini e Simone Cecchin

What The Food?! è un evento organizzato dalla Associazione Urlo che nasce dall'incontro di un gruppo di ragazzi della castellana provenienti da realtà differenti con l'ideale comune di valorizzare il Made In Italy realizzando eventi che mettano in luce il territorio di provenienza ed oltre.

Dove: Via Don Ernesto Bordignon - Ex Foro Boario – Castelfranco Veneto

Quando: Dal 27 aprile al 1 maggio

Per chi: Famiglie, turisti; tutti possono partecipare e assaggiare i piatti proposti

Nota: Sarà disponibile anche il servizio di take away.

Modalità d’ingresso: Libero e gratuito nell’area; a pagamento i pasti.