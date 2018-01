"Dal ristorante a casa tua": la piattaforma Foodracers arriva a Montebelluna

MONTEBELLUNA "Foodracers" è un un portale online nato per dare agli abitanti di ogni città la possibilità di ricevere, ovunque essi vogliano, i propri piatti preferiti ordinandoli dai ristoranti convenzionati che non effettuano autonomamente tale servizio.

Il cliente effettua l'ordine attraverso il sito www.foodracers.com o l'apposita applicazione, seleziona dove vuole riceverlo, sceglie il tipo di cucina e il ristorante da cui vuole ordinare. A quel punto i racer prendono istantaneamente in carico l'ordine, si occupano di trasmetterlo al ristoratore e di andarlo a ritirare. Il ristoratore deve solo cucinare e confezionare l'ordine consegnandolo al racer, il quale lo consegnerà poi al cliente all'interno della fascia oraria da lui scelta. La piattaforma ha riscosso finora un grande successo in tutta Italia e al momento è pronta a espandersi anche in provincia di Treviso dove è già attiva solamente in una città, Treviso.

Da mercoledì 10 gennaio però il servizio sarà attivo anche a Montebelluna, con sette locali e ristoranti che hanno già aderito all'iniziativa per soddisfare le esigenze dei clienti che non hanno tempo o voglia di andare a godersi le pietanze al ristorante. Dalle hamburgerie alle pizzerie passando per la cucina indiana e arrivando a quella orientale, il servizio offrirà un'ampia scelta di cibi, consultabili nell'apposita sezione del sito dedicata a Montebelluna, consultabile a questo link . Ai clienti basteranno pochi e semplici click per ordinare dal menu dei vari ristoranti il loro cibo preferito per poi vederselo recapitare a casa nell'arco di pochissimi minuti. Un grandissimo passo avanti per la ristorazione a domicilio nella Marca trevigiana.