Alta formazione in azienda, così la Google trevigiana ha assunto 50 giovani in 4 anni

CASTELFRANCO VENETO Ambiente informale e alla moda, atmosfera rilassata e “easy mood”, attaccati ai muri poster di eroi cartoon e miti del punk rock, e tavole di skate parcheggiate vicino ai computer. No, non è una delle sedi di Google, anche se potrebbe esserla visto il contesto creativo e giocoso. Siamo invece nel Nordest laborioso, a Castelfranco Veneto, dove ha sede Velvet Media, società di marketing e comunicazione che cavalcando l’onda del 3.0 abbatte il demone della crisi.

Bassel Bakdounes, amministratore delegato e founder, con numeri alla mano, spiega come la sua azienda vada in controtendenza rispetto alla situazione economica attuale in tema di assunzioni: “Puntiamo costantemente – spiega – sull’alta formazione dei nostri ragazzi e lo sviluppo del marketing in outsourcing attraverso i più innovativi linguaggi social. In quattro anni abbiamo assunto 47 persone tra sviluppatori web, grafici, copyeditor, video maker, fotografi, telefoniste e agenti. Ma sommando i collaboratori siamo ad oltre settanta persone coinvolte nel progetto”. Tante menti giovani e creative, di età compresa tra i 20 e i 25, anni immersi in un ambiente sereno, lontano dai rigidi modelli tradizionali: qui vige la meritocrazia. L’orario lavorativo è elastico, non ci sono cartellini da timbare e la pausa “gioco e relax” non manca ma i ritmi sono intensi, grazie al portfolio clienti in aumento vertiginoso.

L’azienda Velvet Media, nata con il progetto di couponig e scontistica, si è poi specializzata in marketing e lead generation, insieme di azioni di marketing volte all’acquisizione e generazione di una lista di contatti clienti realmente interessati alle attività svolte da un’azienda, e per far ciò è necessario una conoscenza approfondita dei linguaggi social, “bibbia digitale” del business reale. “La lead generation è la nostra mission – chiude Bakdounes – perché ad un’azienda avere un sito web non basta più ora. È necessario sviluppare e trasformare la rete di contatti generici che si trovano sul web in clienti. Il futuro del marketing aziendale è nei social media. Comunicare sui social è la via per aumentare la brand awareness ottimizzata, diminuendo la dispersione dell’investimento e targetizzandolo”.