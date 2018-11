"Sopra la techno": Francesca Michielin in concerto all'Odissea

Il nuovo tour‪ di Francesca Michielin farà tappa nei principali club italiani da novembre a dicembre e vedrà l’amatissima artista di Bassano del Grappa calarsi in un nuovo set elettronico, dai ritmi trascinanti.

‪ ‬

‪Biglietti già disponibili su internet e in tutti i punti fisici dei club, in prevendita a partire da 14 euro con consumazione, a prezzo intero 18 euro con consumazione. ‪Il nuovo tour di Francesca si presenta come un set elettronico interamente suonato e cantato dal vivo. Per l’occasione la Michielin ha remixato tutte le sue più grandi hit e alcuni brani contenuti nell’ultimo disco “2640” in chiave dance, sperimentando anche generi afrobeat e minimal techno.‬ ‪Durante la performance, Francesca suonerà strumenti analogici come il basso elettrico, il synth Pad, il moog e il controller.‬ Il concerto inizierà alle 23:30 nella sala Anima Club. Uno spettacolo da non perdere.