Freedhome Days: festa in stile Anni Cinquanta per il 25 aprile

Giovedì 25 aprile, festa nazionale della Liberazione dal fascismo, dalle ore 11 scatterà in zona Fonderia, a Treviso, l’annuale appuntamento con la musica, il ballo, il buon cibo e tanto divertimento per grandi e piccini.

E' il famoso FreedHome Day, la festa in stile Anni Cinquanta ideata dall’Home Rock Bar. Giunta alla decima edizione, la kermesse ad ingresso gratuito in puro “american style” si impreziosisce di nuovi ospiti e simpatiche novità. Andiamo quindi a scoprire il programma. Dal fronte dei live concert si esibiranno sul palco tre perle griffate “Fifty”: The Lucky Lucianos, Billie & the Kids e The Same Old Shoes. Dalle ore 15.30 sei cugini dall’America scateneranno il pubblico come non mai, sono The Lucky Lucianos, la band capitanata da Mr.Lucky Luciano, al secolo Stelio Lacchini. Il ritmo di Bill Haley, Jimmy Cavallo, Freddie Bell, Dave Appell, ma anche quello britannico di Tony Crombie, dei King Brothers, senza dimenticare l’impossibile da replicare spettacolo dei Treniers, aggiungete un goccio di Buscaglione, Bruno Martino e John Foster ed ecco la magia di The Lucky Lucianos. Fortunati, perché suonano musica divertente, per se stessi, per chi ascolta, per chi balla. Alle 18.30 vibra un rhythm & blues degli anni ’50 e dei primi anni ’60 unito alla prima musica soul con la voce suadente di Ana Klabucar, sono i Billie & the Kids. Tre album pubblicati, tra cui il recente “Soulful Woman”, rilasciato l’anno scorso, la band suona da diversi anni su palcoscenici di tutta Europa, comparendo nella line-up dei più grandi festival blues e rock’n’roll. Seguono, dalle 21.30 sferzate di authenticrockabilly coi The Same Old Shoes. Nel 2016 pubblicano il loro primo album intitolato “Real Gone Sessions” per El Toro Records e da lì in poi partecipano a diversi festival ed eventi prestigiosi dal Summer Jamboree al The Rockabilly Rave, fino al Good Rockin Tonight per citarne solo alcuni. Nel 2018 rilasciano il loro secondo album “Let’s Go Mess Around” e ora The Same Old Shoes sono pronti a conquistare Treviso e il mondo. Tra un live e l’altro, a farla da padrona sarà poi la consolle dell’esperto Dj Axel Woodpecker con le sue sonorità from ’40 to ’60.

FreedHome Day è questo e molto altro ancora. Per immergersi nell’atmosfera magica degli Anni Cinquanta ed esserne però anche protagonista, il pubblico potrà imparare i balli autentici grazie al workshop di ballerini professionisti. E ancora, ammirare l’expo sul piazzale di splendide auto e moto d’epoca, curiosare tra le tante proposte del mercatino vintage, mentre i figli sono al parco di divertimento dedicato, non senza gustare tutte le prelibatezze della cucina “Home Made” in stile americano o partecipare allo storico “Hot Dog Contest”, dove a vincere è chi mangia più hot dog nel minor tempo possibile. E dulcis in fundo, imperdibile la competizione più divertente e di tendenza, ovvero “La lentissima”, la singolare gara ciclistica aperta a tutti, pigri e sportivi, dove a vincere è l’ultimo arrivato. Ecco le semplici ma ferree regole: durante il percorso di gara è vietato appoggiare il piede a terra, si può partecipare con qualsiasi tipologia di bici purché non sia una scatto fisso, durante tutto il periodo di gara è vietato appoggiarsi a cose o persone, i piedi devono sempre stare sui pedali, la bici deve essere sempre in moto continuo, seppure lentissimo e infine sono vietati salti a freni tirati e posizioni di stallo. Per partecipare è necessario iscriversi, o direttamente il 25 aprile in loco oppure online alla pagina dedicata. Per coloro che non portano la bici con sè, è possibile noleggiarla. Che la festa (e la gara) abbia inizio.