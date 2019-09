Fulvia Visentin ambasciatrice a Parigi dello stile italiano dell’acconciatura

Le nuove tendenze dell’acconciatura passano da Treviso. Nuovo appuntamento internazionale per Fulvia Visentin del Salone “We For You” di via Noalese 50, hair stylist trevigiana e formatrice professionale della scuderia Gandini, scelta per rappresentare lo stile italiano dell’acconciatura al Salon Mondial Coiffure et Beauté 2019.

Svoltasi dal 14 al 16 settembre all’Expo Paris Porte de Versailles, la prestigiosa kermesse ha visto confrontarsi i maggiori professionisti della Coiffeur provenienti da tutto il mondo. Tra le star di questa edizione, anche la trevigiana Fulvia Visentin, invitata insieme al Gandini Team a cimentarsi per il brand Vitality’s in un live show che ha attirato un numeroso pubblico di esperti della fashion industry e dell’hairdressing. Oltre 3mila le persone accorse allo spettacolare evento dimostrativo, dedicato ai nuovi trends 2020, durante il quale la Visentin ha portato tutta la sua abilità nell’esecuzione di acconciature di tendenza, romantiche e raffinate, come l’hair jewels, che prevede l’inserimento ad arte nella chioma di micro e macro strass. Tra i cavalli di battaglia portati sotto i riflettori del palcoscenico parigino, l’esclusiva tecnica “Multi Rubber” sviluppata dall’équipe Gandini, grazie alla quale, anche senza alcuna molletta, è possibile trasformare la chioma in un’acconciatura totalmente differente per adattarsi a ogni occasione, da una cerimonia diurna a un festeggiamento serale. Una tecnica, questa, padroneggiata con tale maestria dalla hair stylist trevigiana, da lasciare increduli i presenti in sala.

Uno spettacolo, quello portato in scena nella Ville Lumière, ma anche una preview delle nuove proposte per la stagione autunno-inverno, che Fulvia Visentin insieme al team Gandini presenterà domenica 22 settembre a “Ruote da Sogno” a Reggio Emilia, e ai prossimi appuntamenti italiani e internazionali del settore a Torino e Varsavia. Il Salon Mondial Coiffure et Beauté offre annualmente un appuntamento unico dedicato al mondo della bellezza con 280 espositori e 550 marchi presenti. È un evento singolare dedicato al mercato della bellezza: acconciatura, estetica e al make-up. Una kermesse, che oltre a ospitare i campionati mondiali di acconciatura, comprende workshop, incontri, e 15 ore di spettacoli, sfilate di acconciatura e trucco che riuniscono 1.300 professionisti, attirando più di 50 mila visitatori.