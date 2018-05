L'orchestra suona la Disco: a Vascon si balla con la Gaga Symphony Orchestra

CARBONERA Sarà impossibile stare fermi, con la “DiscOrchèstra”. Annunciata l'ultima serata della 31esima edizione della Festa d'Estate. Domenica 24 giugno il palco di Vascon ospiterà la Gaga Symphony Orchestra. Un ensemble composto da giovani professionisti provenienti da tutto il Veneto, che durante i suoi spettacoli propone un repertorio originale di musica pop e dance, dai classici evergreen alle ultime hit: il risultato è un entusiasmo dirompente che coinvolge e contagia il pubblico durante ogni concerto.

Da Ed Sheeran a David Guetta, passando per Fabri Fibra, Rovazzi e tantissimi altri "tormentoni" pop. Chiamarla "cover band" sarebbe davvero riduttivo per un nutrito gruppo di violini, viole, violoncelli, trombe, contrabbassi, oboi, flauti, fagotti, percussioni, clarinetti, sax, tastiere, arpa, corni - speriamo di non aver dimenticato nessuno - e naturalmente un direttore d'orchestra. Un talento tutto veneto, quello dei "GSO", ospiti anche qualche anno fa tra i concorrenti del programma tivù Italia's Got Talent.

Dal 2012 a questa parte, la Gaga Symphony Orchestra ha realizzato oltre 70 spettacoli, in Italia e all’estero, nelle location più diversificate, dal teatro, alla piazza, alla discoteca. È proprio a quest’ultima che la Gaga Symphony Orchestra si ispira per il suo nuovissimo spettacolo, che presenterà in anteprima alla Festa d’Estate di Vascon: l’ensemble classico duetterà insieme ad un dj per uno show unico, tutto da ballare. Ad iniziare le danze, dalle 19, ci sarà il dj set targato Roger Ramone. Una cinque serate, quella del festival di Vascon, davvero da non perdere perchè a fare compagnia alla Gaga Symphony Orchestra ci sarà la PFM, Ghemon, Arianna Antinori con Phil Palmer, Dana Fuchs Band e tantissimi altri artisti. Come sempre l'ingresso è gratuito.