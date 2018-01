E' una gatta persiana di Treviso a vincere la 49^ Esposizione Felina di Padova

TREVISO Gc Nw Zaira Del Plumbago, una persiana nera proprietà di Nino Molfetta da Treviso, è il gatto più bello della prima della due giorni della 49^ Esposizione Internazionale Felina di Padova, in corso fino a domenica alla Fiera di Padova organizzata dal Movimento Azzurro (ecosezione veronese dell’associazione di protezione ambientale) sotto l’egida dell’ENFI (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana). Secondo classificato è il Maine Coon Coco Schianel Titan Dinasty di Giorgia Cortivo da Padova e terzo l’Orientale Blupassion Zars Ciquita di Emanuela Fichino da Torino.

Altri premiati nella Speciale gatti nordici: il Maine Coon Boris di Emma Ippolito da Mestre e primo della Speciale Persiani lo stesso vincitore del best of best. Tra le attrattive del concorso di bellezza felino di domenica (dalle ore 9,30 alle 19) a cui partecipano allevatori di tutta Italia, di Croazia e Ucraina, ci sono: il micio Bambi, portato dall’allevatrice torinese Emanuela Fichino che rappresenta la nuova razza americana di gatti nudi con le orecchie all’indietro chiamati Elf; Aperol Perbachows un Maine coon padovano dagli occhi impari, unico in Italia della sua variante colore (mantello rosso e bianco) ad avere un occhio azzurro e uno color ambra (allevatrice Michela Ferraro di San Pietro in Gu); e per la prima volta a Padova lo Scottish Fold. Presenti inoltre le seguenti razze: American Curl dalle orecchie piegate, Ragdoll o gatti di pezza, Abissino (il gatto dei faraoni), Bengal (il gatto col mantello da leopardo), Blu di Russia, British, Burmilla, Burmese, Certosini, Devon Rex, Esotici, Maine Coon, Norvegesi delle foreste, Orientali, Persiani, Sphynx. E saranno naturalmente anche i gatti di casa (di età superiore ai 4 mesi) che gareggiano a parte.

Quattro giudici internazionali sono chiamati ad accertare la corrispondenza tra le caratteristiche dei gatti in concorso e gli standard di razza: Tomoko Vlach proveniente dall’Austria, Antonello Bardella dall’Italia, Brigitte Pepermans dal Belgio e Olga Tarnovskaya dalla Russia. Il pubblico avrà modo di avvicinarsi agli splendidi esemplari dopo ore 9,30 (orario di arrivo dei gatti) e fino alle 19, mentre il Best in Show inizierà alle ore 16 e terminerà con la proclamazione dei migliori gatti. Il biglietto è di 12 euro (prezzo invariato dal 2007), mentre i bambini fino ai 12 anni (se accompagnati) entrano gratis. Sul sito https://www.igattipiubellidelmondo.it/ è possibile acquistare i biglietti online a un prezzo ridotto. Il programma prevede inoltre alle ore 14 lo Speciale Ragdoll organizzato da Il Club dei Ragdoll, con apposita premiazione. Infine, per i bambini potranno fermarsi a giocare e colorare utilizzando speciali tempere sotto una grande cupola gonfiabile di 50 mq.