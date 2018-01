E' trevigiano il miglior gelato al cioccolato d'Italia!

TREVISO E' il gelato al cioccolato migliore d'Italia. Il trevigiano Stefano Dassiè è stato premiato dalla guida del gambero rosso 2018 come il miglior produttore di gelato al cioccolato - come riporta il Gazzettino di Treviso. Nessun italiano prima di lui aveva vinto questo speciale riconoscimento, per uno dei gusti più amati da grandi e piccini. Una bella soddisfazione per Stefano Dassiè, trevigiano che da 15 anni lavoro nel mondo del gelato fondando una delle più note e rinomate gelaterie del capoluogo. Da Sant'Agostino al Calmaggiore passando per il centro di Montebelluna, Stefano ha fondato l'impero del gelato - non solo al cioccolato - tanto da essere citato tra le migliori 100 gelaterie dello stivale.