Germogli di primavera, due mesi di festa dedicate agli asparagi

ZERO BRANCO Un itinerario del gusto che accompagna i visitatori alla scoperta degli Asparagi ad Indicazione Geografica Protetta. Entra nel vivo la 12a Rassegna Germogli di Primavera, cartellone che raccoglie in unico progetto le tradizionali feste dedicate ai prelibati turioni, che quest’anno vede la collaborazione di OPO Veneto e del Consorzio dell’Asparago di Badoere IGP. Otto in totale gli eventi in calendario per una celebrazione che terminerà il 20 maggio, a farla da padrone oltre all'ottima cucina anche le numerose attività collaterali organizzate dalla Pro Loco che prevedono iniziative adatte a tutti per conoscere, vivere e gustare il territorio. E allora via a ritmo di pedalate in un percorso che si snoda tra le terre del Piave e del Sile dove i terreni alluvionali, fertili e ricchi di minerali, sono da secoli luoghi ideali per la coltivazione degli asparagi. Produzioni di terre solcate dalla tradizione contadina che, grazie alla tutela del marchio IGP, salgono sul podio delle tipicità assieme a Radicchio e Prosecco.

Ancora una volta quindi riflettori accesi sui prodotti tipici grazie alle Pro Loco che con l'impegno di migliaia di volontari riescono a proporre progetti di valorizzazione territoriale sempre più di rilievo. Un programma di valorizzazione territoriale che da oltre un decennio ha visto il trasformarsi delle feste paesane in veri e propri eventi enogastronomici capaci di attrarre migliaia di visitatori. Manifestazioni ormai lontane dai campanilismi capaci di dialogare, integrare e valorizzare le economie locali dal settore ortofrutticolo a quello commerciale.

LE MOSTRE | Dopo l'anteprima di Quinto di Treviso al via dal prossimo fine settimana a Zero Branco la 22a Mostra dell'Asparago con il mercato a km0, le degustazioni e intrattenimenti musicali con le migliori orchestre del Veneto. Domenica 15 aprile spazio inoltre alla 14^ Festa di Primavera, Piazza Umberto I sarà invasa dai colori della mostra espositiva delle piante e i fiori primaverili, attrezzature agricole e per giardinaggio, bancarelle di hobbysti e artigianato. Dal 24 aprile al 6 maggio al via alla 51a Mostra dell'Asparago di Badoere IGP ormai meta di tantissimi turisti che raggiungono la Rotonda proprio per le tante proposte gastronomiche a base di asparago bianco e verde e per il tradizionale taglio del nastro in programma, come di consueto, il 1 maggio incorniciato dalla mostra degli asparagicoltori.

Tradizione e folklore si incontreranno in occasione della Primavera in Borgo Malanotte. Un evento ricco di storia e buona cucina, dove ogni dettaglio sarà curato alla perfezione: appuntamento martedì 25 aprile, a Tezze di Vazzola. Dal 26 Aprile al 6 maggio, la 42a Festa dell'Asparago Bianco di Cimadolmo, sarà la protagonista del Quartier del Piave con la mostra-concorso dal respiro inter-regionale che conta la partecipazione di circa un centinaio di espositori, al termine della quale verrà premiato il miglior prodotto per ogni zona di produzione. A chiudere l'ultimo fine settima di aprile anche San Polo di Piave con Gemme d'Aprile, in programma domenica 29. Germogli di Primavera continua il primo weekend di maggio a Preganziol quando l’asparago si metterà in mostra assieme alle erbette spontanee primaverili e alle originali composizioni di fiori e asparagi, la 16a Mostra dell'Asparago IGP e delle Erbe Spontanee sarà visitabile sabato 5 e domenica 6 maggio. L’ultimo appuntamento della dodicesima edizione avrà come protagonisti i due prodotti ortofrutticoli primaverili per eccellenza: la fragola e l’asparago. A partire dal 11 maggio, per 10 giorni, la Pro Loco di Scorzè aprirà il sipario sulla 41a Festa dell'Asparago e della Fragola.

EVENTI COLLATERALI | Sempre attesissime le rassegne gastronomiche nelle terre del Piave e del Sile che vedono decine di ristoranti impegnati con menù e serate a tema, Nelle terre del fiume Piave si terrà “Bianco fresco e dolce asparago” dove il protagonista sarà l'Asparago di Cimadolmo IGP promosso dai tanti ristoratori della zona. “A tavola con l’Asparago di Badoere” è invece il titolo della serie di appuntamenti che coinvolgono 6 ristoranti del Parco del Sile.

Non solo gastronomia, per festeggiare al meglio la bella stagione tornano anche le escursioni, prima tra tutti NaturaAzero una passeggiata nella campagna veneta con partenza da Villa Guidini, prevista domenica 8 aprile. A Tezze il 25 aprile si terrà Andar per campi alla scoperta di Borgo Malanotte. Pensata dalla Pro Loco di Morgano Escursione In bici tra natura, cultura e gastronomia itinerario alla scoperta del territorio in programma per tutta la giornata di domenica 29 aprile. Andranno a caccia di erbette i partecipanti di Preganziol in erba in calendario il 1 maggio. Il 6 maggio a Cimadolmo si terrà Natura e cultura a Cimadolmo. Infine a scorzè il 13 maggio Riscopriamo Gardignano , itinerario alla scoperta del paesino veneziano.

I PROSSIMI EVENTI

Zero Branco – TV 22° Mostra dell’Asparago di Badoere IGP e 14° Festa di Primavera. Dal 06.04 al 15.04

Badoere, Morgano – TV 51° Mostra dell’Asparago di Badoere IGP. Dal 24.04 al 06.05ì

Borgo Malanotte Vazzola – TV Primavera in Borgo Malanotte Dal 25.04 al 25.04

Cimadolmo – TV 43° Festa dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP Dal 25.04 al 25.04

San Polo di Piave – TV Gemme d’Aprile Dal 29.04 al 29.04

Preganziol – TV 16° Mostra dell’Asparago e delle Erbe Spontanee Dal 05.05 al 06.05

Gardigiano di Scorzè – VE 42° Festa dell’Asparago e della Fragola Dal 12.05 al 20.05