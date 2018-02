Settimana dello sport a Giavera: ospite il campione di sci nautico Daniele Cassioli

GIAVERA DEL MONTELLO Un ospite prestigioso per celebrare la settimana dello sport, in corso presso la scuola media di Giavera del Montello: domani mattina, sabato, dalle 8.15 alle 10, gli studenti riceveranno la visita del campione di sci nautico Daniele Cassioli, non vedente. L'atleta, originario di Roma e di professione fisioterapista, racconterà ai ragazzi la sua esperienza di vita e di sport, un ambito questo pieno di gloria e soddisfazioni. Cassioli vanta infatti ben 32 titoli mondiali (l'ultimo in Australia) della sua specialità, 20 titoli europei e 31 titoli italiani. Un vero e proprio fenomeno dello sci nautico, una vera e propria leggenda. Il 2017 è stato l'anno del terzo grande slam consecutivo per l'atleta: conquistate le medaglie d'oro nelle specialità nello slalom, nel salto, nelle figure, nella combinata e nella classifica assoluta. Ma la bacheca trabocca di altri titoli e onorificenze sia dalla federazione internazionale che dal Coni. Fondamentale nell'organizzazione dell'evento la mobilitazione da parte dell'insegnante di inglese della scuola media, la professoressa Cosima Semeraro.