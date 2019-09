Il nuovo libro della trevigiana Gioia Martignago: “Quello che eravamo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo dieci anni, le parole delle mie nonne sono tornate a cercarmi. Precise. Puntuali. Quasi insistenti, per ricordare ai vecchi e a raccontare ai giovani quello che eravamo. Noi, siamo quello che eravamo. Basta solo ricordarlo. Gioia Martignago è nata il 3 ottobre 1988, laureata in Servizio Sociale all'Università Ca' Foscari di Venezia, lavora come assistente sociale a Treviso. Appassionata di pasticceria, collezionista di orchidee, lettrice a tempo perso. Da sempre ha la passione per creare e inventare lasciando libera la fantasia. Quello che eravamo è il suo primo romanzo.