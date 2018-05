VII Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: apertura gratuita al Castello di Roncade

RONCADE Domenica prossima, 27 maggio, si festeggia la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane: anche per questa ottava edizione ville, parchi, castelli, casali del Veneto apriranno in forma assolutamente gratuita le loro porte. In tutta Italia si tratta di oltre 400 dimore: "Un numero - sottolinea Giacomo di Thiene, Presidente di Adsi Veneto - in notevole crescita anche grazie al contributo dei proprietari veneti che organizzano le aperture e le visite guidate gratuite". "Per noi - prosegue il Presidente di Adsi Veneto - la giornata delle Dimore Storiche costituisce il culmine di una attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica che cerchiamo di svolgere quotidianamente perché si può conservare e valorizzare solo ciò che si conosce e a cui si riconosce un valore".



Ma perchè operare sul fronte della valorizzazione e tutela di queste dimore che di fatto sono proprietà privata? "Questi edifici - spiega il Presidente - non solo determinano la qualità dell’ambiente che li circonda ma alimentano fattivamente il livello e la qualità del nostro vivere quotidiano. Si pensi ad esempi concreti di cittadine come Castelfranco, nel trevigiano, Marostica nel vicentino, o Feltre ma potrei proseguire all'infinito". E poi c'è l'aspetto di un particolarissimo indotto economico legato ad un patrimonio che non è esportabile e che quindi resta indissolubilmente legato al territorio. Alcuni esempi? "Si va dalla nicchia legata alle maestranze specializzate - ad esempio restauratori di elementi lapidei piuttosto che affreschi, mobili, orologi antichi - fino alla più vasta filiera del turismo" chiude di Thiene.



Da sottolineare come l’evento rientri nell’ambito della Private Heritage Week, in programma tra il 24 e il 27 maggio con una serie di attività proposte da tutte le organizzazioni europee della European Historic Houses Association – a cui Adsi aderisce – per celebrare l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale istituito dall’Unione Europea. "Domenica 27 maggio - chiude il Presidente di Adsi Veneto - si configura quindi come una opportunità per scoprire luoghi straordinari - ogni anno ne vengono proposti di nuovi - le cui aperture sono coordinate da chi, padrone di casa, desidera più che mai farvi sentire ospiti graditi nel cuore di un passato che visto da queste dimore non sembra poi così lontano". Per chi vorrà domenica ogni dimora offrirà l'ingresso gratuito e dove specificato una visita guidata. Per accedere alle dimore e alle visite è utile prenotare: sul sito www.adsi.it sezione Veneto sono comunque disponibili tutti i dettagli.



Ecco dove si svolge la Giornata Adsi in Veneto

Nella provincia di Treviso:

Castello di Roncade Via Roma, 141 – (TV). Ingresso libero dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Tour guidati con degustazione ogni ora a € 10,00 a persona. Possibilità di partecipare ad una degustazione guidata di Villa Giustinian Cuvée con approfondimento sui vitigni che lo compongono, a cura di Mauro di Barbora (a pagamento);

Villa il Galero Via Rocca, 1 – Asolo (TV). Dalle ore 10:30 alle ore 18:00 sarà possibile visitare tutti gli spazi della Villa. L’entrata sarà effettuata dall’accesso di Via San Martino.



Nella provincia di Belluno:

Villa degli Azzoni Avogadro Via Bivai, 1 – Santa Giustina Bellunese (BL). Visite su prenotazione dalle ore 10:00 alle ore 18:00, al numero 347 4302609;

Villa Poli Meneghetti Sammartini Piazza Garibaldi, 1 – Mare di San Pietro di Cadore (BL). Visite guidate del piano terra dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 18:00;



Nella città e provincia di Padova:

Palazzo Ferri Via Galileo Galilei, 43/49/53 – Padova. Visite al giardino dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

Palazzo Fioravanti Onesti Riviera Pietro Paleocapa, 10 – Padova. Apertura dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Villa Pisani Bolognesi Scalabrin Via Roma, 19 – Vescovana (PD). Visita alle sale affrescate e al giardino. Prenotazione al numero 0425 920016 oppure info@villapisani.it;

Villa Roberti Via Roma, 90 – Brugine (PD). Visite agli spazi esterni dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Visite guidate alle ore 16:00 – 17:00 – 18:00 su prenotazione all’indirizzo e-mail villaroberti.associazione@gmail.com;



Nella provincia di Rovigo:

Villa Molin Avezzù Via Zabarella, 15 – Fratta Polesine (RO). Visite dalle ore 10:00 alle ore 13:00;



Nella città di Venezia e Laguna:

Palazzo Bollani San Polo, 1296/1297 – Venezia. Per concordare la visita è necessario telefonare al numero 346 3232588;

Palazzo Vendramin dei Carmini Dorsoduro, 3462 – Campo dei Carmini (VE). Visita al giardino dalle ore 10:30 alle ore 17:00;

Torre Telemetrica Isola di Sant’Erasmo – (VE). Ingresso libero;



Nella provincia di Verona:

Palazzo Beccherle Stradone San Fermo, 12 – Verona. Visita al cortile interno dalle ore 10:00 alle ore 20:00;

Villa Betteloni Via Vittorio Betteloni, 7 – San Pietro in Cariano (VR). Visita al giardino, le sale e la biblioteca dalle ore 09:00 alle ore 19:00, visite guidate su prenotazione al numero 349 3747996;



Nella città e provincia di Vicenza:

Villa da Schio Via Villa, 17 – Castelgomberto – (VI). Visite guidate alle ore 15:30 – 16:30 – 17:30 al parco, ai giardini e all’esterno del complesso, per gruppi massimo 50 persone;

Castello di Thiene Corso G. Garibaldi, 2 – Vicenza. Le visite guidate sono solo su prenotazione e saranno condotte, in un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, dagli studenti dell’Istituto Tecnico “A. Ceccato” indirizzo turismo con la presenza dei ragazzi del CAT (costruzione ambiente e territorio). Turni di visita alle ore 10:00 – 11:00 – 12:00 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – durate di 1h e si potranno visitare la sala est, la galleria al piano nobile e la scuderia;

Chiesetta di Sant’Antonio Abate Via delle Grotte – Costozza (VI). Apertura dalle ore 10:00 alle ore 17:00;

Villa Feriani Via Borgo, 16 – Montegalda (VI). Visite guidate alla Cappella gentilizia alle ore 11:00 – 12:00 – 16:00 – 17:00 su prenotazione al numero 347 0833891;

Villa Godi Piovene Via Venezia, 1/A – Grumolo delle Abbadesse (VI). Apertura dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00;

Villa Trissino Trettenero Strada Marosticana, 4 – Cricoli (VI). Apertura al pubblico limitata agli esterni, al parco e all’atrio di ingresso dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Accesso gratuito da strada Marosticana 4 con possibilità di parcheggio. Guide specializzate ricorderanno al pubblico la storia della villa e i rapporti fra Giangiorgio Trissino e il Palladio.

