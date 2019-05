Domenica 19 maggio è la Giornata nazionale delle dimore storiche

Oltre 400 dimore private tra ville, castelli, parchi, apriranno gratuitamente domenica 19 maggio. In Veneto tutte le provincie saranno interessate da questa iniziativa, compresa la provincia di Treviso.

L'evento ha l’obiettivo di sensibilizzare in merito alla tutela del patrimonio storico-architettonico di proprietà privata; un’occasione unica per il pubblico di visitare decine di dimore storiche normalmente non accessibili. Inoltre, il giorno prima, il 18 maggio gli Archivi di Stato di Padova, Venezia e Vicenza saranno aperti per una esclusiva vista guidata sulle curiosità del nostro passato (prenotazione obbligatoria). Domenica 19 maggio le dimore aperte in provincia di Treviso saranno: il Castello di Roncade, il Galero ad Asolo, Villa Morosini Lucheschi a Colle Umberto, Villa tiepolo Passi a Carbonera e Villa Verecondi Scortecci a Colle Umberto. Meravigliosi edifici privati, spesso impossibili da visitare che, per una giornata intera, apriranno le porte ai visitatori a ingresso gratuito.