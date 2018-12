Giovanni Allevi porta il suo nuovo tour a Montebelluna

Un inizio d'anno stimolante per gli amanti della musica classica contemporanea: è quello proposto per sabato 5 gennaio alle ore 21 presso il Palamazzalovo di Montebelluna dov'è in programma il concerto del pianista e compositore Giovanni Allevi. L’undicesima data del tour Equilibrium Christmas – unico appuntamento in Veneto - è inserita nell’ambito della rassegna teatrale Echi intitolata, quest’anno, Note Teatrali. Quello che Giovanni Allevi, sta portando in scena è un tour natalizio ideato per festeggiare l’incanto del Natale insieme all'Orchestra Sinfonica Italiana. Il tour del compositore sta regalando ai fan inaspettate e sorprendenti prime esecuzioni e, in compagnia di rinomati ospiti, un’originale rilettura, per pianoforte e orchestra, delle più adorate melodie natalizie. Un Equilibrium Christmas Tour inedito, che saprà scaldare il cuore di grandi e piccini.

“REGALA ALLEVI A NATALE”

La prima data dell’anno 2019 della Rassegna Echi rappresenta anche un’alternativa ed interessante idea per un regalo da mettere sotto l’albero: per la promozione REGALA ALLEVI A NATALE contatta ICONA (0423 1908346 – 335 5819109 – info@iconamusic.it), acquisterai il biglietto ad un prezzo speciale.

GIOVANNI ALLEVI

Giovanni Allevi, enfant terrible della Musica Classica Contemporanea e rinnovatore della musica colta, ha conquistato generazioni di persone grazie al suo talento e carisma. Il compositore ha ottenuto due diplomi con il massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Perugia e in Composizione al Conservatorio di Milano e una Laurea con Lode in Filosofia, con la tesi "Il vuoto nella Fisica Contemporanea". Giovanni Allevi si è esibito e continua a esibirsi davanti al pubblico, con le sue composizioni originali, nei teatri più prestigiosi al mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino, con jeans, T-shirt, scarpe da ginnastica, il suo tratto distintivo. Compositore, direttore d’orchestra e pianista, sotto il segno del pianoforte ha conquistato molti giovani ed è diventato loro modello ispiratore spingendoli ad avvicinarsi alla musica colta e all'arte creativa della composizione. La carriera artistica di Giovanni Allevi è costellata da successi di pubblico e discografici con oltre 750.000 copie vendute. Tra i tanti album prodotti ricordiamo No concept (2005), Joy (2006), Evolution (2008) e Love (2015). La sua ultima opera musicale è Equilibrium (2017), un progetto con orchestra sinfonica che è stato eseguito in anteprima mondiale negli Usa, e che ora è in tournée in Italia dopo aver già toccato Cina e Giappone.

ORCHESTRA SINFONICA ITALIANA

L’Orchestra Sinfonica Italiana nasce per volontà di alcuni tra i migliori professori d’orchestra italiani provenienti da importanti teatri nazionali che fondono insieme esperienze classiche e liriche. L’Orchestra, forte di una eccezionale versatilità e conoscenza dei linguaggi del repertorio classico e contemporaneo, è stata protagonista di diverse tournée e si è esibita con composizioni originali in prima mondiale sotto la guida del M° G. Allevi dal 2009.