"Pieve incontra": l'ospite del fine settimana sarà Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani, una delle voci più pungenti del giornalismo italiano, torna in provincia di Treviso ospite della rassegna culturale "Pieve incontra" a Pieve di Soligo.

L'ideatore e conduttore de "La Zanzara" su Radio 24 salirà sul palco del cinema-teatro Careni alle ore 20.45 di sabato 2 marzo. In dialogo con la giornalista Adriana Rasera, Cruciani racconterà al pubblico di Pieve di Soligo il mondo della comunicazione ai tempi dei social, soffermandosi, in modo particolare sui cambiamenti in atto nel mondo radiofonico e televisivo. Si tratta dell’ultimo appuntamento della seconda stagione di “Pieve Incontra”, manifestazione ideata e sostenuta dall’amministrazione comunale di Pieve di Soligo allo scopo di offrire occasioni di confronto su argomenti diversi con personaggi del mondo della cultura e del giornalismo italiano; sul palcoscenico si sono alternati Ferruccio De Bortoli, Antonio Caprarica, Armando Massarenti, Giovanni Impastato, Michele Maio, Stefania Falasca, Andrea Scanzi, Pietrangelo Buttafuoco e Toni Capuozzo, dialogando di politica e potere, d’amore e di medicina, di mafia e di viaggi, di beati e di filosofia. L’ultimo evento propone un personaggio controverso, chiacchierato, notoriamente irriverente che ha fatto del linguaggio corrosivo e dei toni percussivi la sua cifra distintiva. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti a sedere. Seguirà buffet.