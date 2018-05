A Godega di Sant’Urbano nel weekend arriva lo Street Food & Sound Festival

GODEGA DI SANT'URBANO Il più grande evento di street food e musica del Triveneto approda a Godega di Sant’Urbano. La prima tappa del tour 2018 di Street Food & Sound Festival, che nel corso dell’estate toccherà diverse località del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, si terrà dal 10 al 13 maggio a Godega Fiere. È un evento, a ingresso gratuito, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Godega, che patrocina l’iniziativa, e organizzato dall’ass. Le Terre della Serenissima. «Una manifestazione di divertimento puro per tutta la famiglia e per tutte le età - commenta l’assessore Paolo Attemandi, assessore alla Promozione del Territorio e all’utilizzo dei locali fieristici -. Per quattro giorni, Godega ospiterà eventi musicali, spettacoli e specialità culinarie da tutto il mondo».

Sui 20 mila metri quadri dell’area fieristica di Godega Fiere verrà allestito un villaggio con decine di tecnologici food truck e tradizionali ape made in Italy in cui si potranno degustare deliziosi cibi di strada per un viaggio nel gusto che passerà dai piatti della tradizione regionale italiana, come la carne Chianina toscana, il pesce azzurro dell’Adriatico, gli arrosticini abruzzesi, le piadine romagnole, le bombette pugliesi, i cannoli e gli arancini siciliani, il frico friulano, i folpetti e bovoletti veneti, eccetera - alle migliori tipicità internazionali - come la paella spagnola, la picanha brasiliana, l’asado argentino, il waffel belga, l’hamburger specialità Usa, solo per citarne alcuni.

L’area fieristica sarà divisa in zone tematiche che offriranno una ampia serie di attività e di intrattenimenti: dal classico market con artigianato di pregio, all’area bimbi con laboratori e fattoria didattica, ai tour panoramici sull’elicottero che decollerà e atterrerà direttamente nel village. Punta di diamante della manifestazione sarà la mostra “Adriatico Sealife. I protagonisti del nostro mare”, con il patrocinio e il marchio turistico della Regione Veneto: si tratta di un’esposizione itinerante che promuove i prodotti ittici e le tradizioni di vita della costa adriatica, attraverso anche mega sculture in vetroresina del pescato.

Esibizioni live animeranno tutte le giornate, già dal mattino. Dalle ore 21 saranno ospiti del main stage volti noti del panorama musicale nazionale. Giovedì 10 maggio sono attesi Sandy Marton e Papa Winnie, due icone seguitissime degli anni Ottanta; venerdì 11 maggio toccherà a un dj molto amato come Dj Ottomix ospite con Lady Helen della serata “2000 Wonderland”; sabato 12 maggio sarà la volta dello spettacolo “Electronic Impatto” che segue i trend giovanili con il quartetto Igor S, Lady Brian, Marco Cordi e Marco Baxo; infine domenica 13 maggio si esibirà l’intramontabile voce dei Pitura Freska Sir Oliver SKardy.

Media partner delle serate sono Radio Company e Radio Peter Pan. Street Food & Sound Festival sarà inaugurato giovedì 10 maggio alle ore 17. Gli altri giorni sarà aperto dalle 10.30 fino alle 2 di notte. Ulteriori informazioni: FB/streetfoodsound

