Grafiche Tintoretto regala 3mila cartoni alimentari per il cibo d’asporto

Un ulteriore atto di solidarietà quello di Grafiche Tintoretto che, dopo la consegna delle mascherine donate al Comune di Villorba, ha omaggiato il comune di Treviso con ben 3.000 cartoni alimentari adatti al trasporto e consumo di cibo. Grafiche Tintoretto è un pezzo importante della storia di Treviso: nata negli anni ’60, si è evoluta stampando libri d’arte di pregio, ed oggi è un’azienda strutturata che si occupa anche di cartotecnica e packaging. “Durante il lockdown l’azienda ha continuato a lavorare, seppur a ritmi ridotti”, afferma Loris Lucatello (titolare dell’azienda insieme alla sorella Cristina) “e questo ci ha dato la possibilità di pensare, immaginare e creare delle nuove soluzioni. Così è nata BOXAWAY”. BOXAWAY è la nuova linea di cartoni alimentari totalmente compostabili e biodegradabili, adatti non solo all'asporto ma anche al consumo diretto del cibo. “Abbiamo pensato di fare questo atto di solidarietà” continua Lucatello “perché siamo convinti che l’unico modo per ripartire sia quello di aiutarci gli uni con gli altri. Doniamo questi cartoni nella speranza che possano aiutare i ristoranti e bar in difficoltà, le mense dei poveri e i cittadini in generale della nostra Treviso.” A presiedere l’incontro il sindaco, Mario Conte, che è rimasto piacevolmente contento dell’omaggio e che ha sottolineato l’importanza di doversi adattare ai cambiamenti causati dalla pandemia di Covid-19. Ma i cartoni non sono stati gli unici omaggi di Grafiche Tintoretto. Il Comune è stato omaggiato anche dei nuovi quaderni stampati dall'azienda caratterizzati dal nostro Tricolore e dalle scritte “Orgoglioso di essere Trevigiano” e “Orgoglioso di essere Veneto”. Un prodotto adatto a bambini e ragazzi di ogni età che ci ricorda l’importanza di rimanere uniti anche e soprattutto nei momenti più difficili.