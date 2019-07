Griglie roventi: sabato la Pink edition

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Conto alla rovescia per la 14° edizione di Griglie Roventi, il campionato di barbeque più grande e atteso d’Italia, in programma per sabato 20 luglio, in Piazza Torino a Jesolo. Come sempre saranno 100 coppie di grillers (non professionisti) a sfidarsi per conquistare la giuria e aggiudicarsi il titolo di “re del barbeque 2019”, circondati dalle acclamazioni e dal tifo degli spettatori che potranno assistere gratuitamente allo spettacolo. La foga nel partecipare all’evento ha già preso piede: quest’anno all’apertura delle iscrizioni i concorrenti hanno scatenato i click, segnando un nuovo record con il sold out in soli 4 minuti; nell’arena di gioco si prospetta quindi una vera e propria guerra a colpi di creatività, ricette e tanto divertimento. Ma sarà un vero spasso anche per gli spettatori, grazie all’intrattenimento di Moreno Morello da Striscia la Notizia, che ben conosce la manifestazione, accompagnato dall’ex tronista e ora “mamma blogger” Angela Artosin. A dare il giusto ritmo al salto della carne sulla piastra, ci sarà inoltre la musica live coi deejay e animatori Fred & Jody. Tra costumi colorati, balli, gag improvvisate, in questi anni si è visto veramente di tutto. Oltre 3500 sfidanti, provenienti da tutto il mondo, si sono messi alla prova per stupire i giurati: se lo scorso anno la sorpresa sono stati gli insetti grigliati, i 200 partecipanti alla nuova edizione dovranno davvero impegnarsi.

LA GARA La formula della manifestazione è ampiamente collaudata: 100 coppie di appassionati di barbeque (non professionisti) si sfidano su altrettante griglie, disposte nell’arena di gara allestita in Piazza Torino. Gli organizzatori forniscono una dotazione uguale per tutti: barbeque a gas Weber, divisa ufficiale, birra Forst e vino Whitecode, acqua e, ovviamente, la carne. Il kit offerto da Maxì è composto da 1,5 kg di coscette di pollo, salsicce e costicine, per mettere alla prova l’abilità dei concorrenti su diverse tipologie di carne. Ognuno poi dovrà portare verdure, spezie, salse segrete per rendere unica la propria ricetta, che avrà un’ora per preparare. La giuria, guidata anche quest’anno dalla foodblogger Angela Maci e composta da chef, giornalisti, opinion leader e operatori del settore, valuterà qualità di cottura e gusto del piatto, ma anche l’impiattamento e la simpatia dei concorrenti.

LA NOVITÀ: PINK EDITION L’arena di gioco si tingerà di rosa per sostenere la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, a cui sarà destinata parte delle quote di iscrizione. Persino i barbeque, che i concorrenti si porteranno a casa dopo aver cucinato, sono intonati, per un colpo d’occhio di grande effetto. Inoltre, un bonus di dieci punti sarà dato a tutti i concorrenti che si presenteranno con un tocco rosa.