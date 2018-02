Gli Alcuni portano il film su Leonardo Da Vinci al Festival del cinema di Berlino

TREVISO È iniziata da poche ore la sessantottesima edizione della Berlinale, il primo dei grandi festival europei dedicati al cinema. Tra le manifestazioni che si svolgono a Berlino nell’ambito della manifestazione, c’è anche l'European film market, uno dei principali mercati cinematografici del mondo in cui le maggiori case di produzione e distribuzione possono incontrarsi.

Al mercato di quest'anno parteciperà anche il Gruppo Alcuni di Treviso con i propri prodotti in animazione e soprattutto con il film “Leo da Vinci – Missione Monna Lisa”, uscito il mese scorso in Italia e già distribuito in oltre sessanta Paesi tra cui Repubblica Popolare Cinese, Spagna, Israele e Unione Sovietica. All’entrata del Festival e nell’edificio che ospita il Market, come ci ha confermato Francesco Manfio, produttore esecutivo di Gruppo Alcuni, le immagini del film scorrono su grandi schermi, e il prestigioso settimanale "Le Film Français" ha dedicato la copertina al manifesto del film: un'ulteriore testimonianza dell’interesse internazionale suscitato dalla pellicola e dello straordinario personaggio portato sullo schermo da Gruppo Alcuni. Manfio commenta così la prima giornata trascorsa a Berlino: “Insieme a All Rights Entertainment, che ha sedi a Hong Kong, in Francia e negli States, ed è il nostro partner per la distribuzione worldwide del film, stiamo lavorando a consolidare la presenza di “Leo da Vinci” nel mondo, forti di un primo gruppo di 50 Paesi che lo hanno già acquistato. L’agenda di questo e dei prossimi giorni è fittissima. Incontreremo sia chi ha già acquistato il film, per definire le strategie di distribuzione e lancio di “Leo da Vinci”, sia i nuovi futuri partner con i quali stiamo portando avanti trattative ancora riservate”. Gli abbiamo chiesto anche quali sono le uscite già previste in calendario, dopo quella in Turchia, dove “Leo da Vinci ” è uscito lo scorso weekend e ha subito conquistato un posto di tutto rispetto: 1° film per ragazzi e 11° posto assoluto al box office. La sua risposta: “In aprile usciremo sicuramente in Spagna: abbiamo appena incontrato i nostri partner iberici ed è stato molto emozionante vedere il trailer in spagnolo che avevano preparato. Tra poco saremo anche nelle sale in Israele, una bella soddisfazione e non è escluso che i Paesi in cui il film potrebbe essere proiettato aumenteranno nei prossimi giorni in base a come andrà il mercato berlinese". Aggiornamento quindi a fine mercato per conoscere qualcosa di più sulle nuove destinazioni del giovane genio toscano e degli altri prodotti della vivace casa di produzione tutta made in Treviso.