La magia di Harry Potter e Nicolas Flamel: ecco la novità di Escape Room Evolution

SILEA Il 31 luglio si festeggeranno i 20 anni di Harry Potter, il mago più famoso della letteratura e del cinema. Per questo semplice motivo Escape Room Evolution (a Silea di fronte al The Space Cinema) non poteva non festeggiare questo anniversario, cogliendo l'occasione dedicando al noto 'maghetto' della Rowling una stanza realizzando uno dei scenari più belli mai realizzati finora. La nuova stanza si intitola "Nicolas Flamel e l'elisir di lunga vita".



Un piccolo assaggio della storia

Molti sanno che Nicolas Flamel è stato l'alchimista più famoso della storia dell'umanità è lui che ha scoperto la pietra filosofale ed è sempre lui che ha creato un l'elisir che lo tiene ancora in vita oggi. Già questo rende il personaggio molto affascinante, ma pochi sanno che il suo pronipote Umberto Ricoletti sta frequentando il settimo anno alla scuola di magia più famosa del mondo e che insieme al giovane Harry fa parte della Confraternita di Voarchadumia, un ramo segreto del Ministero della Magia, che ha come obiettivo quello di mantenere l’equilibrio tra il mondo visibile e quello invisibile, affrontando pericoli e minacce di ogni tipo, oggi questo equilibrio sembra che si sia spezzato per una catena di sfortunati eventi.

Adesso immagina che nel gioco tu e il tuo gruppo farete parte della Confraternita e la vostra missione sarà quella di ritrovare (entro 60 munti) la chiave di una scatola preziosissima che non può assolutamente finire nelle mani del Signore delle Ombre perché le conseguenze nel mondo come lo conosciamo, sarebbero davvero disastrose. Se tutto questo ti affascina devi fare solo una cosa, ossia organizzare il tuo gruppo il prima possibile, perché il fattore velocità è importantissimo.Un dettaglio importante però: questo sarà un evento temporaneo che inizia mercoledì e termina il giorno 10 agosto. Se non vuoi perdere quest'occasione agisci in fretta e prenota il prima possibile.