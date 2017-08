L'Holi Festival si conferma la moda dell'estate: a fine agosto appuntamento ad Asolo

ASOLO In soli tre anni, gli eventi siglati “Holi il Festival dei colori” hanno registrato oltre 200 mila presenze, con tappe in tutto lo Stivale e con un afflusso ogni anno sempre più forte di giovani provenienti da fuori confine. E sono proprio la creatività e i messaggi positivi di questo festival a dettarne il successo tra i giovani e tra i turisti che desiderano una vacanza all’insegna del divertimento genuino e spensierato. Lanciare polverine colorate e profumate mentre si balla a piedi nudi sulla sabbia a ritmo di dj set è la moda che sta dilagando sui nostri litorali, un vero e proprio fenomeno sociologico. Ma come è nato? Tutto è iniziato dalla tradizionale festa indiana chiamata "Holi" dai messaggi positivi di amore e amicizia, in cui ci si lancia addosso polvere colorata per festeggiare la primavera. I primi a importarlo nel nostro Paese alcuni anni fa sotto forma di format di intrattenimento battezzato "Holi il Festival dei colori" sono stati due giovani event manager veneti, il trevigiano Fabio Lazzari e il vicentino Marco Bari. I loro eventi attirano migliaia di giovani e durante una tappa del loro tour hanno anche lanciato il contest che premia il bacio colorato più emozionante scatenando la creatività di centinaia di ragazzi: l’ultimo record si registra sul profilo ufficiale dell'Holi di Instagram che supera i 40 mila like.

Ecco quindi i prossimi eventi dell’Holi che porteranno una ventata di gioia colorata durante la settimana di Ferragosto. Sabato 12 agosto Holi fa bis di tappe: una sul Lago di Garda, all'Introl Music Festival presso il Teatro Arena Torcolo a Cavaion Veronese, paese circondato da pittoreschi vigneti e uliveti e conosciuto per il suo vino e per l’asparago locale, e l’altra sulla spiaggia libera di Jesolo in Piazza Brescia, capitale della movida, in collaborazione con King's Club dalle 16 allo scoccare della mezzanotte con gli scatenatissimi dj Riverbros e gli special guests Stereoliez. Domenica 13, di nuovo tutti al mare, questa volta a Caorle al Double Flavor Music Festival per inondare di musica e colori la spiaggia della Madonnina dalle 14.30 alle 20. Tutte le informazioni su: www.holiontour.it. Gran finale il 27 agosto ad Asolo all'Ama Festival. Divertimento assicurato, promettono gli organizzatori.