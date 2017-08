Holi Festival: in migliaia a Jesolo per il lancio delle polveri colorate, aspettando Asolo

L’Holi Il festival dei colori ideato dalla società Different Colors degli event manager Fabio Lazzari e Marco Bari è stata la prima, alcuni anni fa, a portare in Italia il party che si ispira all’Holi, la tradizionale festa indiana di primavera durante la quale ci si lancia addosso colore e si vince così la paura delle tenebre e del male. Il successo del format è stato incredibile, registrando in tre anni le oltre 200 mila presenze, con tappe in tutta Italia e con un afflusso sempre maggiore di giovani provenienti dall’estero.

Con più di 70 mila like alla pagina ufficiale di Facebook, l’Holi è un fenomeno senza precedenti. Basti ricordare la foto del bacio colorato tra i due innamorati divenuta virale e finita pure sulle copertine dei magazine, oppure il regista Fausto Brizzi, autore tra gli altri di “Notte prima degli esami”, quando ha girato una parte del suo film “Forever Young” durante la tappa romana dell’Holi on Tour, filmando il lancio dei colori. E ieri sabato 12 agosto sulla spiaggia di Piazza Brescia a Jesolo si è assistito ad una vera e propria invasione pacifica di giovani, colori e musica fino allo scoccare della mezzanotte.

Questo il video di uno dei lanci avvenuti nella giornata di sabato: