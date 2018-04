Home Festival 2018: annunciati anche Prodigy e Prozac+

TREVISO Ufficializzate per venerdì 31 agosto 2018 le uniche due date italiane dei The Prodigy e Incubus. Assieme a loro annunciati Roni Size feat Dynamite MC e la reunion dei Prozac+ per la seconda ed ultima data italiana a 20 anni da “acida”. Dopo Alt-J, White Lies, The Wombats e Django Django, Home Festival (29 agosto-2 settembre zona ex Dogana, Treviso) cala gli assi del “Day2”. Un annuncio dal sapore anni 90, con un felice déjà vu. Il 31 agosto faranno infatti il loro ritorno a Treviso The Prodigy. Il trio britannico, autore di pietre miliari della musica elettronica come Voodoo People, Smack My Bitch Up e Firestarter, è il simbolo della “rave generation” degli anni Novanta e uno dei maggiori esponenti del big beat. In studio con il nuovo lavoro discografico, potrebbero riservare delle sorprese proprio per la data trevigiana.

Annunciati come headliner anche i californiani Incubus. Rock? Metal? Rap? Tutto questo e non solo! Nel 2017 hanno pubblicato il loro nuovo album prodotto con Skrillex e nello stesso anno le loro vendite discografiche totali hanno raggiunto i 23 milioni di copie. Dopo essersi esibiti in festival come Lollapalooza, Air + Style, Download Festival e Pinkpop sono pronti a salire anche sul palco dell’Home Festival. A 20 anni da Acido Acida e a 13 dal loro ultimo live, i Prozac+ si ripresentano al pubblico per due uniche date, tra cui quella del 31 agosto all’Home Festival. Senza alcuna nuova pubblicazione o tour. A trainarlo quella “Acida” che uscì nel 1998 e vendette oltre 175.000 copie e divenne così un vero e proprio tormentone. “Abbiamo approfittato del ventennale di Acido Acida per chiudere sul palco un’esperienza meravigliosa come quella che abbiamo fatto assieme nei Prozac+. Una sorta di quadratura del cerchio insomma”, afferma la band.

Si continua a ballare venerdì tra techno, elettronica, punk e Drum & Bass. Arriva infatti la coppia più famosa di Briston, Roni Size feat Dynamite MC. Il primo produttore discografico e disc jockey di fama internazionale, il secondo uno dei più grandi nomi nel mondo MC globale. Dopo eccellenti carriere da solisti, da qualche anno si sono uniti per dar vita ad un progetto che li conferma tra gli artisti più interessanti della scena. Ma dagli organizzatori penetra ancora entusiasmo per quanto riguarda i prossimi annunci: “Ci saranno altre sorprese. Vogliamo mantenere la qualità alta con artisti di fama nazionale ed internazionale. A breve altri annunci per il sabato e la domenica, ci saranno novità già al Fuorisalone di Milano”.