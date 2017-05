L'Home Festival strizza l'occhio ai giovani: sconti per studenti di medie e superiori

TREVISO Lo staff di Home Festival è conosciuto da anni per il suo impegno nel sostenere le iniziative dedicate ai più giovani, ed è per questo che, in queste ore, ha pensato di lanciare una speciale promozione chiamata “Promo Studenti” indirizzata agli studenti delle scuole medie e superiori di tutta Italia. La promozione consiste in uno sconto sul biglietto d’ingresso del festival (30 agosto-3 settembre zona Dogana, Treviso): il giornaliero passa a 22 euro e l’abbonamento a 70 euro (esclusi i diritti di prevendita). A poche ore dal lancio sui social network, sono già centinaia i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa.

Per usufruire di questa offerta i ragazzi interessati possono collegarsi al sito www.homefestival.eu e alla sezione “Promo Studenti” dovranno compilare il modulo di registrazione, al termine della quale riceveranno il codice promo da esibire in cassa per usufruire dell’offerta. “La promozione – spiega lo staff – è valida fino al 10 giugno o fine esaurimento dei biglietti. Ricordatevi di portare sempre con voi un documento di identità valido da presentare alla cassa, senza il quale non è possibile attivare lo sconto. Segnaliamo ai genitori la possibilità di compilare il modulo a nome del figlio per fargli così un regalo”. Peraltro, Home Festival aderisce ad “App18”, l’iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura. Il programma, destinato a chi compie 18 anni nel 2016, permette ai ragazzi di ottenere 500 euro da spendere in cinema, concerti, eventi come l’Home Festival appunto, iniziative culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza. Si ha tempo fino al 30 giugno 2017 per registrarsi al Bonus Cultura e fino al 31 dicembre 2017 per spendere il bonus