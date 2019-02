Home Festival: i primi ospiti internazionali sono gli Editors

Gli organizzatori avevano promesso grandi annunci internazionali negli ultimi giorni del Carnevale e la promessa è stata mantenuta. Dopo il trasloco da Treviso al Parco San Giuliano di Mestre, Home Festival punta ad organizzare un grande evento nel segno della musica internazionale, capace di portare migliaia di giovani davanti al palco.

I primi artisti svelati nelle scorse ore sono gli Editors, band britannica già protagonista, nel 2016, del festival trevigiano. Il gruppo capitanato da Tom Smith ha pubblicato l'anno scorso il sesto album in studio, dal titolo "Violence". Quest'estate il concerto all'Home Festival li riporterà a suonare in Veneto. Un'esibizione molto attesa dai loro fan trevigiani e veneziani che ora sperano in una serie di nuovi annunci da parte del festival. Gli organizzatori promettono grandi sorprese per le prossime settimane. Non resta altro da fare se non armarsi di pazienza e aspettare il ritorno di uno dei festival più attesi dell'estate. I biglietti per il concerto degli Editors, venerdì 12 luglio, saranno in vendita da martedì 5 marzo.