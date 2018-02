Niente più attese al bar o nei ristoranti: l'ordinazione si fa sullo smartphone

PIEVE DI SOLIGO Vi sarà capitato almeno una volta nella vita di trovarvi seduti al bar o in un ristorante particolarmente affollato con i camerieri che sembrano proprio non volervi notare per passare a prendere la vostra ordinazione.

Una spiacevole perdita di tempo, sperimentata quest'estate anche dal trevigiano Cristiano Gaetani che, nella lunga attesa prima di ordinare, si è ingegnato per dare vita a un sistema che potesse mettere fine a questo annoso problema. La soluzione porta il nome di "IGesty", un originale e innovativo sistema per telefoni cellulari che potrebbe rivoluzionare il nostro modo di vivere le serate fuori casa. Gaetani, raggiunto dai nostri microfoni, ha voluto subito precisare che "IGesty" non sarà un'applicazione tradizionale per smartphone e non dovrà quindi essere scaricata da nessuno store digitale. Il suo funzionamento è tanto semplice, quanto efficace. Chiunque si siederà a un tavolo di uno dei locali che adotteranno al sistema "IGesty" dovrà semplicemente fotografare il QR Code (il celebre codice a barre di forma quadrata) presente in ognuno dei tavoli venendo in questo modo rimandato automaticamente al menù del locale e da lì potrà ordinare in tutta tranquillità la sua comanda.

A chi pensa già che questo sistema rischi di rendere inutile la figura del cameriere, Gaetani risponde che, al contrario, ne aumenterà il lavoro perché diminuendo i tempi d'attesa, le ordinazioni arriveranno molto più velocemente e ci sarà bisogno di un personale sempre più numeroso per portare ai tavoli le varie comande. Per i clienti che preferiscono invece il fascino del bancone per bere qualcosa, l'ordinazione si potrà fare scansionando il QR Code da delle apposite colonnine situate ai lati del banco. Il programma ha già riscosso un discreto successo nella Marca e, a partire dalle prossime settimane, saranno due i locali della nostra provincia che lo sperimenteranno. Si tratta del Maltese a Conegliano e del Principe a Susegna, due luoghi molto frequentati soprattutto durante il fine settimana. Una gran bella soddisfazione per Gaetani, ventenne originario di Pieve di Soligo, impiegato in un'azienda che si occupa della progettazione di vetro facciate e ha dato vita a IGesty seguendo dei tutorial su Youtube. La vera sfida ora sarà trovare un buon programmatore che, di volta in volta, dovrà perfezionare e migliorare il sistema "IGesty" oltre a trovare dei finanziatori in grado di credere e di sponsorizzare la sua idea che tra non molto potrebbe davvero rivoluzionare il mondo della ristorazione.