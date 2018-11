Da Treviso alla Silicon Valley: due giovani imprenditori lanciano una raccolta fondi

Hanno lavorato per anni in un garage, ma adesso hanno l'opportunità di portare il loro progetto negli Stati Uniti e farlo crescere tra i giganti della Silicon Valley. Nicolò Santin e Matteo Albrizio, due giovani ragazzi di Treviso, sono i padri di “Ofree”, una piattaforma digitale che permetterà alle persone di donare senza spendere, semplicemente giocando ai videogiochi.

Un'idea che è stata premiata in Italia da molte riviste di settore e che è stata selezionata da uno dei migliori accelleratori di startup del mondo, Plug&Play. «Parteciperemo al loro programma di tre mesi – raccontano i giovani sulla loro pagina GoFundMe - Questa per noi è un’occasione irripetibile, di quelle che capitano una volta nella vita. L’unico piccolissimo problema è il posto: San Francisco, una delle città più care al mondo. Abbiamo accumulato i nostri risparmi, rotto tutti i salvadanai di casa ma la cifra raccolta non ci basta». Per questo motivo i due ragazzi hanno avviato una raccolta fondi sociale per raggiungere l'obiettivo di 8 mila euro, giusto quelli per “sopravvivere” per tre mesi dall'altra parte del mondo. «Siamo entrambi laureati da poco – spiegano Nicolò e Alberto - e in questo periodo della nostra vita sentiamo che dedicare tutte le nostre energie a questo progetto possa essere il miglior investimento che mai potremmo fare». In sole 24 ore i due ragazzi hanno già raccolto quasi duemila euro, grazie alle donazioni di 33 persone. Tra i commenti anche un “Conquistate l'America”, che i due giovani non si faranno ripetere due volte. Questo è l'indirizzo per poterli aiutare a realizzare il loro sogno https://www.gofundme.com/ofree-in-silicon-valley