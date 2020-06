Rogo di Castagnole, le Guardie zoofile salvano la giovane rottweiler Penelope

«Il suo proprietario la chiamava solo "cane"! Questa giovanissima rottweiler è sopravvissuta però ad un devastante rogo che ha coinvolto l’abitazione del suo ex proprietario e l’intera “discarica” di materiale vario che circondava la stessa casa negli spazi antistanti!». A parlare sono le guardie eco-zoofile di Treviso che hanno recuperato la cagnolina dopo lo spaventoso incendio accaduto lo scorso 10 giugno a Castagnole di Paese nell’abitazione di Sergio Miglioranza, rogo nel quale hanno purtroppo perso la vita la moglie ed una sua amica. «La narrazione degli eventi è improponibile per i forti contenuti, che peraltro sono oggetto delle indagini in corso e che vedono come unico indagato proprio il signor migliroanza! - Continua l'Oipa - Nel marasma di quella casa vivevano molti animali da cortile e anche due cani, uno dei quali è proprio una rottweiler, e poi un pastore tedesco femmina».

L’intervento delle Guardie Eco-Zoofile Oipa Treviso ha così consentito il recupero di tutti gli animali presenti, fra cui i due cani e la rottweiler è stata affidata all'associazione "La Casa di Dora" di Spresiano in virtù della consolidata collaborazione con l’Oipa Treviso che ha comunque seguito tutto l’iter: «Grazie alle nostre meravigliose Guardie Eco-Zoofile Oipa Treviso, ai volontari Oipa Treviso per il recupero degli animali presenti e a La Casa di Dora - Rescue Rottweiler per aver accolto Penelope».

«Mercoledì ci siamo recati insieme alle Guardie Oipa presso il canile sanitario di Ponzano per recuperare la “nostra” nero focata, nonché new entry a "La Casa di Dora". Lei che un nome quindi non ce l’aveva, glielo abbiamo dato noi e ora si chiama Penelope! Si tratta di una cagnolona di circa 2 anni (o poco più) e al momento risulta ancora traumatizzata per ciò che ha vissuto, visto che nell’incendio ci sono state anche parecchie esplosioni per la presenza di bombole di gas propano e di acetilene, tanto che per portarla via da quell’inferno è stato necessario sedarla sparandole a distanza l’anestetico!».

«Da un paio di giorni di trova qui in rifugio e, anche se si presenta caratterialmente diffidente e timorosa, oltre che assolutamente deprivata della conoscenza del mondo al di fuori della sua vecchia casa, sicuramente è una rottweiler che, con un percorso di recupero, può acquisire fiducia e sicurezza nei confronti del genere umano! Vorremo dire che per lei è iniziata una nuova vita e per lei ovviamente vorremmo, in un prossimo futuro, trovare un’adozione da parte di persone amorevoli e pazienti, tuttavia ora non è possibile affidarla perché abbiamo prima bisogno di conoscerla per bene. Inoltre, Penelope è stata anche separata dalla pastorina che viveva con lei e che ora si trova in pensione in un’altra struttura. A Penelope, in ogni caso, diamo il ben arrivata!» concludono i responsabili de "La Casa di Dora".