Incontri extraconiugali, gli amanti sfuggono dal detto "A Natale con i tuoi"

TREVISO Lucine colorate che si accendono ad intermittenza in ogni angolo, vetrine dei negozi addobbate a festa, corse pazze per comprare i regali, il calore delle riunioni di famiglia e tutte le altre migliaia di cose che rendono il Natale la festa più amata da tutti sembra lascino indifferenti i fedifraghi. Sarà che in un periodo in cui tutti sono più buoni si rivedono a fare un po’ i conti con se stessi?

Il clima di festa familiare che da sempre circonda le festività li mette non poco in difficoltà, insomma tutto questo rosso non è altro che un continuo richiamo al loro punto debole: la passione. Come faranno a conciliare i doveri familiari con i piaceri extraconiugali? Il portale Incontri-Extraconiguali.com ha chiesto ad un campione di 1000 fedifraghi i loro piani per le vacanze natalizie. Di seguito le risposte. Il 39% andrà sul classico: con la scusa di allontanarsi alla ricerca del regalo perfetto incontrerà l’amante nei luoghi più disparati. Baci rubati tra le corsie del supermercato, mani strette mentre si reggono le buste dello shopping, carezze fugaci nei camerini mentre ci si prova gli abiti per il veglione, insomma ogni scusa è buona!

Il 27% approfitterà dell’uscita dei film d’animazione natalizi per rifugiarsi in compagnia dei pargoli nelle sale dei cinema. Per una strana e calcolata combinazione l’amante siederà proprio accanto a loro, e complice il buio della sala e l’adrenalina di essere scoperti prenderanno il la tante effusioni. È tempo di rimpatriate, e il 23% ne approfitterà! Bisogna però fare le dovute specifiche: qualcuno dei vecchi amici non vedrà neanche l’ombra, anzi si concentrerà su ben altro tipo di incontri! Un’altra fetta di persone andrà agli appuntamenti con piacere per rivedere vecchie fiamme, sperando che la magia del Natale accenda di nuovo il fuoco della passione.

I’11% ci ha stupito con una scusa insolita: il pattinaggio sul ghiaccio! Le piste che da sempre sono per antonomasia tra i luoghi più romantici per gli appuntamenti degli innamorati assumono per i fedifraghi sfumature molto particolari. Una cosa è certa: mantenere l’equilibrio sarà più facile se ci si tiene stretti l’uno all’altra! “Il clima di Natale avvicina le persone che si vogliono bene, e per i fedifraghi che conducono esistenze sdoppiate tra famiglia e amante è sempre difficile scegliere da che parte stare! Loro però non si perdono d’animo e non rinunciano a nulla!” dichiara Alex Fantini fondatore del portale.