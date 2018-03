Mauro Corona: "La felicità non costa quasi niente ma tanti se ne dimenticano"

CONEGLIANO E' un uomo sempre più in pace con sé stesso il Mauro Corona che, sabato 24 marzo, arriverà a Conegliano per presentare il libro scritto "a due voci" (o a quattro mani, se preferite) con il conterraneo friulano Luigi Maieron.

"Quasi niente" è una schiettissima dichiarazione d'intenti che mette a nudo le vite dei due autori in una chiacchierata biografica nata davanti a una bottiglia di vino. La presentazione a ingresso gratuito che avrà luogo sabato, alle ore 18.30, unirà le parole di Mauro Corona alle canzoni composte in passato da Maieron, i cui testi sottolineano ed enfatizzano i concetti del libro pubblicato dai due amici di vecchia data. Per darvi un'idea di come sarà l'incontro di domani a Conegliano, abbiamo raggiunto telefonicamente Corona e ci siamo fatti raccontare dalla sua voce i punti chiave di quest'opera che lo vede protagonista a 360 gradi. "Quasi niente è una chiacchierata divenuta libro in modo del tutto naturale" esordisce lo scrittore di Erto e Casso. "Davanti a una buona bottiglia di vino io e Luigi abbiamo iniziato a parlarci evitando ogni inutile formalità, provando ad andare dritti al sodo delle nostre vite. Ne è nato un libro che mi sentirei di definire più che mai sincero per la spontaneità con cui sono nati i concetti che abbiamo poi messo su carta". La schiettezza, d'altronde, è da sempre un vero e proprio marchio di fabbrica per Corona. Nel libro si parla molto della parola fallimento, intesa però come un concetto nuovo, che ribalta il significato negativo del termine e lo consacra a parola di grandezza quasi epocale. "Fallire è un'opera grandiosa anche in senso cristiano" afferma divertito Corona. "Nelle disgrazie altrui la gente è sempre portata a provare un perverso senso di piacere e allora se tutti falliamo non facciamo altro che fare del bene al nostro prossimo".

L'ironia sarcastica si trasforma però subito in serietà quando ripensa a ciò che, in passato, l'ha portato a capire quanto prezioso sia il tempo della vita che c'è concesso ogni giorno. "La malattia e il dolore della perdita di persone e amici con cui sono cresciuto, mi hanno insegnato l'importanza di ogni secondo di vita vissuta. Arrivato a 68 anni sento di non aver più tempo da sprecare per fare cose che non ritengo utili o che portano via tempo ai miei cari". E quando gli si chiede che cosa questo libro autobiagrafico abbia insegnato a lui che l'ha scritto risponde dicendo di aver capito d'esser stato spesso una persona che non avrebbe voluto essere: invidiosa, gelosa e immorale. Con l'avanzare dell'età ha però capito che per raggiungere la felicità basta poco o "quasi niente", come recita il titolo del libro. La speranza di Corona, pensando all'incontro di sabato a Conegliano, è quella di provare a trasmettere un messaggio speciale ai lettori che parteciperanno all'evento. Diceva Čechov: "Un uomo lo puoi migliorare se gli fai vedere com'è veramente" ed è questo che Corona e Maieron proveranno a fare alla presentazione organizzata da Radiogolden: far riflettere i lettori su alcuni concetti basilari della nostra esistenza, senza fare proclami ma recuperando semplicemente quella saggezza e quel buonsenso tipico della tradizione popolare che la società odierna sembra voler dimenticare sempre di più.