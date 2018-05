La Social Star di Musical.ly Iris Ferrari sbarca al Conè

CONEGLIANO VENETO Ha solo 15 anni, ma la sua popolarità tra i giovanissimi è davvero enorme. Merito del suo talento social: Musical.ly, Youtube e Instagram, su tutti. Sarà Iris Ferrari la protagonista del fine settimana al centro commerciale Conè di Conegliano. L'appuntamento con la giovane youtuber milanese è fissato per domenica 3 giugno 2018 alle ore 17. Gli "unicorni", così Iris chiama i suoi followers, sono avvisati: un'occasione unica per poterla incontrare e farsi autografare il suo libro "Una di Voi".

Un successo editoriale entrato in vetta alle classifiche dei libri più venduti subito dopo il suo arrivo nelle librerie. Potranno accedere al firmacopie tutti coloro che sono in possesso del libro "Una di Voi", in vendita anche nei negozi Librerie.coop Conegliano e Ipercoop. Per avere priorità di accesso occorrerà ritirare il pass recandosi alla direzione del centro commerciale, già disponibile da lunedì scorso, ma sarà possibile ritirarlo anche il giorno stesso dell'evento nell'area pass, presentando lo scontrino di acquisto del libro (comprato nei negozi all'interno del Conè).

Coloro che hanno già acquistato il libro fuori dal centro commerciale non riceveranno il pass, ma potranno mettersi in fila dopo gli accreditati e accedere al firmacopie in un secondo momento. Un fotografo ufficiale del Conè scatterà a tutti una foto ricordo con Iris, immagini che saranno poi caricate sulla pagina Facebook del centro commerciale nei giorni successivi all'evento.