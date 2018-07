Italian Street Painting Marin: presente anche il "madonnaro" trevigiano Bruno Fabriani

CASIER Bruno Fabriani, noto "madonnaro" di Dosson di Casier, ha disegnato alla quinta edizione dell'Italian Street Painting Marin a San Rafael (San Francisco- California). Il tema dell'evento era "Le meraviglie del Tempo e dello Spazio". Unico europeo presente, ha proposto un lavoro in tema Futurista dal titolo "Il Trasvolatore" del Maestro Gerardo Dottori, massimo esponente della corrente degli Aero Pittori Futuristici, degli anni trenta, per un omaggio ad Italo Balbo e ai suoi piloti in giro per il globo del 1931. Insomma, dal passato al futuro e tra la terra e lo spazio per un disegno (di dimensioni 3.60 mt. x 3.60 mt.) eseguito a gessi su asfalto in due giorni. L'artista è stato aiutato nell'esecuzione dalla sua assistente, la moglie Paola Corticelli.