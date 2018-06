Ivana Spagna torna nella Marca: un concerto per rivivere la magia degli Anni 80

CASTELFRANCO VENETO Ivana Spagna, Johnson Righeira, Rockets e tanti altri: sono questi i primi nomi che animeranno l'estate tra Treviso e Padova nel segno della mitica stagione anni ’80.

Voci e musiche impresse in più di una generazione, un mix di energia e spensieratezza: sono queste le caratteristiche dell’80 Story summer party, un tour di tre date nel trevigiano e nel padovano, tra giugno, luglio e agosto. Si parte il 30 giugno con un grande evento in centro a Tombolo: ospiti d’eccezione del live saranno i Rockets e Sogno Veneziano, con il repertorio del Rondò Veneziano; una serata presentata da Alessandra Fox, scandita da dj German e arricchita dal live della Band Popsy. Il 21 luglio sarà invece il momento di una delle signore della musica italiana: al Lord after-dinner di Castelfranco Veneto arriverà infatti Ivana Spagna. L'artista, 10 milioni di dischi venduti in classifica in Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Australia e Giappone, si esibirà davanti ai fan per una serata che si annuncia indimenticabile e a ingresso gratuito. L’estate anni ’80 si chiuderà in bellezza al Parco della Musica di Padova il 4 agosto. E sarà il momento per ballare e cantare con la voce e le note di Johnson Righeria e “L'estate sta finendo”. Tutte le date avranno una caratteristica: l’ingresso sarà gratuito, nessun biglietto per godersi le performance delle star, massima libertà e tanta voglia di leggerezza e allegria. Una grande festa da non perdere.