Sulla scrivania di Ivanka Trump spunta un libro dedicato alle Ville Venete

TREVISO Sono bastati una semplice fotografia su Instagram (con 118mila like), un post su Facebook (da 161 like) e un tweet (con 19mila like) per scatenare nella giornata di mercoledì un vero e proprio 'tam-tam' mediatico sui social network di Ivanka Trump, la bellissima e potente figlia del nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America, mr. Donald Trump!

Nella foto in questione infatti, oltre ad una decoratissima torta che ritrae Trump senior in piedi sulla bandiera a 'stelle e strisce' e di fronte al Campidoglio, è lo sfondo dell'immagine ad aver catturato gli occhi del popolo veneto. Come è facile notare, difatti, dietro alla figlia del magnate americano e della nota ex moglie Ivana, sul tavolo del salotto dell'ufficio di papà alla Trump Tower di New York, è presente il tomo "Ville Venete" donato alla famiglia ora più importante d'America come ragalo di Natale dal Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Un gesto semplice per ricordare anche oltreoceano le bellezze architettoniche della nostra regione, ma soprattutto di buon augurio per l'insediazione del 45° Presidente degli U.S.A. che avverrà nella giornata di venerdì, quando il mandato del predecessore Barack Obama sarà ufficialmente scaduto dando così il via ufficiale alla presidenza 'Trump'.