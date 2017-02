I Jalisse portano la loro musica al Carnevale di Venezia: due canzoni in Piazza San Marco

ODERZO La musica dei Jalisse continua a risuonare anche a vent'anni di distanza dallo straordinario esordio di "Fiumi di parole" sul palco del Festival di Sanremo. Dopo innumerevoli esibizioni e concerti in giro per il Mondo, il duo opitergino composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian ha annunciato ai suoi fan che domenica 26 febbraio, per la prima volta in carriera, sarà ospite del prestigioso Carnevale di Venezia.

Al termine del tradizionale Volo dell'aquila, impersonata quest'anno dall'ex velina e showgirl Melissa Satta, i Jalisse saliranno sul palco di Piazza San Marco per eseguire due brani per loro molto importanti. Il primo sarà il singolo realizzato per l'Anno Internazionale della Luce patrocinato da UNESCO dal titolo "Faro de Estrellas" mentre il gran finale sarà affidato all'anteprima della nuova versione di "Fiumi di Parole" in salsa Kizelectro. Un genere ritmato e ballabile che promette di far scatenare le 50mila persone attese domenica a Venezia. Insieme ai Jalisse sul palco ci saranno le splendide maschere veneziane del Maestro Mario Giuga, impareggiabile artista veneto. Uno spettacolo assicurato in una cornice scenografica di grande effetto. A poche ore dall'esibizione Fabio Ricci ha dichiarato: "E' un onore e un'emozione indescrivibile potersi esibire in una delle piazze più belle del Mondo alla presenza di un pubblico strepitoso. Vogliamo che la nostra esibizione faccia divertire e ballare più spettatori possibili, Il Carnevale è la festa dei più piccoli ma anche l'occasione in cui perfino gli adulti tornano con la mente e con le maschere alla loro giovinezza. Con la nostra musica vogliamo celebrare la spensieratezza della gioventù. A mezzogiorno in piazza San Marco è anche previsto sole e bel tempo, sarà una festa meravigliosa".