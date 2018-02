Domani a Jesolo la data zero del nuovo tour di Gianni Morandi

JESOLO Attesa alle stelle a Jesolo per il grande evento in programma domani, giovedì 22 febbraio, al Palazzo del Turismo, quando sarà niente meno che Gianni Morandi, artista fra i più amati della musica italiana di sempre, capace di vendere oltre 50 milioni di dischi in carriera, a salire sul palco per la data zero del suo nuovo tour live. I biglietti per l’evento, organizzato da F&P Group, Riservarossa e Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono ancora disponibili e lo saranno anche domani alle biglietterie del Palazzo del Turismo prima del concerto, a partire dalle 18.00. Le porte del palazzetto apriranno al pubblico alle 19.00, in attesa dell’inizio del live, previsto per le 21.00. Tutte le informazioni, i prezzi e l’elenco dei punti vendita su www.azalea.it .

Dopo le date zero dei Capitani Coraggiosi Baglioni e dello stesso Morandi, di Elisa, i recenti concerti sold out di Ligabue, Biagio Antonacci e di Nek, Max Pezzali e Francesco Renga, un’altra grande star della musica italiana sceglie nuovamente la Città di Jesolo e il suo Palazzo del Turismo – struttura gestita da Jesolo Turismo - quale teatro ideale per la partenza del suo atteso tour.

Il nuovo appuntamento con la data zero e i concerti di Gianni Morandi nei principali palazzetti d’Italia seguono l’uscita di “D’amore d’autore”, il 40esimo album di Gianni Morandi, pubblicato lo scorso 16 novembre a quattro anni di distanza dall’ultimo album di inediti “Bisogna vivere”. Un progetto unico che porta la firma di grandi autori della musica italiana, che hanno collaborato alla sua realizzazione. Tra di essi troviamo Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso (The Giornalisti), Giuliano Sangiorgi (Negramaro) e Paolo Simoni. La produzione esecutiva dell’album, uscito su etichetta Sony Music, è di F&p Group e Riservarossa. Il secondo singolo estratto dal lavoro, dopo il primo “Bisogna fare luce”, scritto da Ligabue, è “Una vita che ti sogno”, scritto da Tommaso Paradiso, leader dei The Giornalisti.

“Ho incontrato Tommaso Paradiso un paio di anni fa in un ristorante romano con Federico Russo, che mi parlò del suo gruppo, i The Giornalisti” – ha raccontato Gianni Morandi – “Quando ho ascoltato il suo pezzo “Sold Out”, ho cominciato a seguirlo e così l’ho chiamato e gli ho chiesto di scrivermi una canzone. È nata quindi “Una vita che ti sogno”, brano che sento fatto apposta per me.” Sul palco di Jesolo Morandi proporrà, oltre alle hit dell’ultimo album, anche tutti i più grandi successi della sua lunga e strabiliante carriera.