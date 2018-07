Domani sera al Palaturismo di Jesolo il concerto di Laura Pausini

JESOLO Un’altra grande star della musica sceglie Jesolo per dare il via al suo prossimo tour mondiale. Dopo le date zero dei Capitani Coraggiosi Baglioni e Morandi, di Elisa e i concerti sold out di Ligabue, Biagio Antonacci, Nek, Max Renga e nuovamente dell’eterno Gianni Morandi e di Emma Marrone, ad essere protagonista nel centro balneare sarà questa volta la meravigliosa Laura Pausini, la cantante italiana più amata al mondo, capace di vendere oltre 70 milioni di dischi in carriera, ora pronta a salire sul palco del Palazzo del Turismo domani, venerdì 13 luglio, per la grande prova generale del suo “Fatti Sentire - World Wide Tour 2018”. L’evento è organizzato da F&P Group e Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Biglietteria aperta dalle 17.00, apertura porte alle 19.00, inizio show alle 21.00. Info su www.azalea.it e www.fepgroup.it.

Con la release mondiale di “Fatti Sentire”, Laura Pausini si è riconfermata ancora una volta regina delle classifiche: l’album, pubblicato anche nella versione spagnola lo scorso 16 marzo per Warner Music e certificato Disco di Platino a meno di un mese dall’uscita, ha occupato per settimane il primo posto della classifica degli album più venduti. La cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al Circo Massimo, che precedono la partenza di un grande tour che la porterà in tutto il mondo a partire dall’estate. Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate storiche per la musica italiana. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina. A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani e a seguire nel resto dei paesi europei.

Laura Pausini irrompe sulle scene nel 1993, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Novità con il brano “La solitudine”. Vi ha partecipato nuovamente nel 1994, classificandosi al terzo posto con il brano “Strani amori”. Ha raggiunto il mercato discografico internazionale, soprattutto in numerosi Paesi dell'Europa, dell'America del Nord e dell'America Latina, incidendo brani in spagnolo, portoghese, inglese, francese, catalano e latino, collaborando con artisti prestigiosi del calibro di Madonna, Phil Collins, Lara Fabian, Juanes, James Blunt, Kylie Minogue, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Ricky Martin, Luciano Pavarotti, Julio Iglesias, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Alejandro Sanz, Ennio Morricone, Miguel Bosé e Marc Anthony. Nel corso degli anni lo stile musicale dell’artista si è evoluto con influenze di musica latina, pop rock e dance pop. Soprannominata la “divina” dai suoi fan, nel 2006 è stata insignita del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana da Carlo Azeglio Ciampi, mentre nel 2013 del titolo di Ambasciatrice dell'Emilia-Romagna nel mondo. Le stime di vendita della FIMI e della Rai affermano che la cantante abbia superato i 70 milioni di dischi venduti nel mondo. Ha ricevuto 255 dischi di platino e nella sua carriera pluri-ventennale numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello mondiale, vincendo tra questi: 1 Grammy Award, 3 Latin Grammy Award, 6 World Music Award, di cui uno alla carriera, 4 Lo Nuestro Award e 13 Italian e Wind Music Award.