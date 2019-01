JP Santa: il rapper trevigiano salvato dalla musica dopo aver perso i genitori

Nove mesi fa aveva perso sua mamma, venuta a mancare a causa di una grave malattia. Il padre, invece, non ha mai potuto incontrarlo. Un'infanzia davvero non facile quella di Jacopo Padovan, adolescente trevigiano cresciuto con la passione per la musica rap.

Nei giorni scorsi è uscita la sua nuova canzone intitolata "Amore malato", un inedito che racconta la relazione amorosa tra una coppia di giovanissimi accompagnata da sonorità in bilico tra la musica rap e la nuova corrente della trap italiana. Un pezzo con cui il giovane JP Santa (questo il nome d'arte di Jacopo) spera di poter avviare presto una carriera nel mondo dell'industria discografica. Il sogno del successo dopo un'infanzia piena di difficoltà sarebbe una vera occasione di riscatto per il giovane trevigiano. Oggi Jacopo vive insieme a sua nonna materna e attualmente sta ancora studiando. «Mi piacerebbe che i miei pensieri e quello che ho passato arrivasse a tante persone che la pensano come me» commenta il giovane ai nostri microfoni. La speranza è che il suo amore per la musica possa portarlo presto a raggiungere tutti i suoi sogni.

