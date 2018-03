Dal Kenya alla Marca: la scrittrice Kuki Gallmann torna in Italia

SAN POLO DI PIAVE Insignita nel novembre 2017 del premio honoris causa nell'ambito del prestigioso concorso letterario Gambrinus-Mazzotti per il suo impegno ambientalista in Kenya, la scrittrice di origine trevigiana che vive ormai da quarant'anni nella Conservancy di Ol Ari Nyiro (Kenya) sarà protagonista di un incontro pubblico che si terrà sabato 24 marzo alle 17.00 al Parco Gambrinus di San Polo di Piave.

Per la Gallmann, ferita gravemente da un colpo di arma da fuoco nel suo ranch ad aprile dello scorso anno, sarà l’occasione per raccontare la sua vita spesa per la salvaguardia dell'ecosistema del nord del Kenya, uno dei più ricchi ma anche tra i più a rischio al mondo, e per parlare del suo ultimo libro, in cui dedica un capitolo al padre, lo scrittore e alpinista Cino Boccazzi. Sabato 24 marzo la scrittrice a San Polo di Piave parlerà della sua eccezionale esistenza, delle sue convinzioni e della sua battaglia ambientalista, del mondo che vorrebbe poter consegnare alle nuove generazioni. Ma il ritorno alla sua terra natia le consentirà anche di lasciarsi andare ai ricordi e ritrovare gli insegnamenti del padre e delle personalità che costituivano “la piccola Atene” trevigiana e che frequentavano la sua casa, tra questi Giuseppe Mazzotti. Il ponte tra passato, presente e futuro è rappresentato dal suo ultimo libro, di prossima uscita, del quale darà qualche anticipazione. Sarà l’occasione, inoltre, per ritirare il premio honoris causa conferitole lo scorso novembre dal Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”. La scrittrice e ambientalista dialogherà con Franca Tiberto, giornalista e già membro della giuria del Premio in un incontro che sarà aperto a tutta la cittadinanza.