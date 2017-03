Dal Messico a Istrana: è "La Catrina", la nuova attività di stireria rapida "anti crisi"

ISTRANA Una nuova attività sbarca a Istrana. E' "La Catrina" ed è la nuova attività di stireria rapida "anti crisi" di Cristina Tellez, messicana e laureata in economia, trasferitasi in Italia nel 2014 lasciando il suo lavoro in Messico come responsabile nell'area acquisti di un'impresa edile. Ma la sua forte determinazione e personalità l'ha portata a sviluppare questo progetto pur dovendo far fronte alle molteplici difficoltà burocratiche, consapevole anche del momento di crisi profonda che il Paese sta vivendo. Cristina non si è scoraggiata e ha creduto nel suo progetto, che è quello di dare un servizio rapido e soprattutto low cost a tutte quelle famiglie che non hanno tempo per dedicarsi allo stiro e che non possono spendere grosse somme per portare il bucato in un normale lavasecco.

Ecco che allora nasce l'idea di una stireria, attività poco conosciuta in zona, chiamata "La Catrina", come il noto personaggio della cultura messicana che, rapportato all'attività di stireria, sta ad indicare una persona elegante e sempre ben curata. "La formula adottata è quella dello stiro per numero di pezzi. Inoltre abbiamo integrato altri servizi come quello di lavanderia e asciugatura - racconta Cristina - Sia per le attrezzature che per l'arredamento è stato scelto rigorosamente il 'Made in Italy'. Inaugurata a maggio 2016 l'attività resiste e tutti i suoi sforzi sono stati ripagati. Con il passare dei mesi la gente si avvicina, ci crede e la soddisfazione è grande quando le clienti mi dicono 'grazie per aver ideato questo servizio, ci voleva proprio'".