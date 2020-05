Il ritorno agli anni ‘90

In genere, le tendenze vivono in cicli di un ventennio, prima che riappaiano. Gli anni ‘ 90, hanno segnato gli anni d’oro della moda, è stato il periodo delle top model e del grunge, dei pilastri come Armani, Versace, Valentino. Dopo la rivoluzione hippie dei ’70 e la moda psichedelica e androgina degli ’80, gli anni ’90 vedono la nascita di uno stile glamour e patinato, ancora oggi molto in voga. Facciamo un giro nella memoria per rivisitare tre tendenze della moda degli anni '90 che finalmente tornano di moda. Ecco quali sono i must have e i pezzi più iconici da rispolverare e che ti permetteranno di essere cool.

Il ritorno delle bandane

Il triplice aspetto della bandana è diventato molto popolare abbinato a capelli intrecciati e capelli dalle tinte improbabili e audaci. Questi look degli anni '90 sono sicuramente replicati e modernizzati per i ruggenti anni '20 del nuovo secolo. Indossali come allora e sarai perfetta.

Sono tornati i jeans strappati

I jeans strappati sono perfetti per la primavera. Jeans sdruciti, i cosiddetti “ripped” e jeans Levi’s cinquetasche, con la famosa etichetta rossa. Aggiungono un tocco casual e inaspettato immediatamente, unito ad una intrinseca sensualità, magari se abbinati ad una camicetta bianca. Quindi dimentica i jeans skinny e investi in questo new style.

Altri evergreen

Il Giubbotto in pelle: che sia il classico chiodo in pelle o il giubbotto con collo alla coreana poco importa. Resta un grande evergreen anni ’90.

Il Bomber: altro pezzo da avere assolutamente nel guardaroba. Ultimamente è stato rimodernato e presentato in colori differenti e con stampe floreali fluo.

Camicia a quadri: da taglialegna, di chiara ispirazione grunge (Kurt Cobain la indossava molto spesso con i jeans ripped), dalla linea over, da lasciare fuori dai jeans.

I vestiti colorati e stampati, un po’audaci, alla moda delle Spice girls.