La Rappresentante di lista ritorna a Treviso con un nuovo album tutto da ascoltare

TREVISO La Rappresentante di Lista, acclamata band indipendente italiana, torna con il suo primo album live registrato durante il tour di Bu Bu Sad, ultima release in studio data alle stampe nel dicembre del 2015 per Garrincha Dischi. Un concerto fatto di musica e teatro che ha riempito le sale dello stivale e che li ha consacrati come una delle band rivelazione dell'ultima stagione. Dal prossimo 7 marzo le tracce di questo lungo percorso diventeranno un disco sempre prodotto da Garrincha Dischi. Sul palco ieri come oggi una delle voci più potenti della scena italiana, quella di Veronica Lucchesi, accompagnata da Dario Mangiaracina (attore, polistrumentista e membro fondatore insieme a Veronica), Enrico Lupi (tromba e synth), Marta Cannuscio (fisarmonicista prestata alle percussioni) ed Erika Gold (corista con in tasca la pietra filosofale).

Sabato sera la band è stata protagonista del palco del Tpo di Bologna al concerto organizzato dalla loro etichetta discografica. Un live trascinante ed emozionante che gli spettatori trevigiani potranno vivere al centro sociale Django il prossimo 26 marzo. Ecco cos'ha dichiarato la band in occasione al termine della loro ultima esibizione: "Scrivere canzoni per noi è un atto privato. Un momento di disgraziata confessione. Quando siamo soli riveliamo noi stessi, dichiariamo le nostre bestialità. Poi il fiume in piena fissa i suoi argini. Incidere un disco è come morire beati. Le canzoni saranno per sempre incastrate in quel corpo. Ma la loro anima vola e canta. Cantare è un atto pubblico. Un atto salvifico per chi dice e per chi ascolta. È in quell'atto che ci si assume la responsabilità di realizzare un'azione concreta, in grado di scardinare gli appigli di un disco inciso e finito ed esaurito che si ripete sempre uguale all'ascolto. Suonare sul palco è un rito. Un mezzo per trasformare in un incontro vivo ciò che è scritto. Incontrare occhi, parole, significati, ha dato nuova vita a Bu bu sad. Un disco che è stato per noi veggente, per altri chiarificatore, nuovo ogni sera, in ogni luogo. Abbiamo deciso di incidere un disco live perché le canzoni hanno preso nuova vita: crescono, muoiono e rivivono. Dove sbagliamo, respiriamo senza tempo, danziamo. Non vediamo l'ora di farlo riascoltare ai nostri fan trevigiani."