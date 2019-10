Le telecamere de "La Vita in Diretta" a Treviso per il tiramisù delle Beccherie

Le telecamere de "La Vita in Diretta", popolare trasmissione di Rai 1 condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, hanno appena effettuato il collegamento in diretta da Piazza Ancilotto, dove si trova lo storico Ristorante Le Beccherie di Treviso, per scoprire le origini del dolce più conosciuto al mondo: il Tiramisù. A condurre il collegamento da Treviso, la giornalista Donatella Cupertino accompagnata da Paolo Lai, titolare del ristorante